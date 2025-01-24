東岸板道西段周日開放 設共享徑健身設施 備開合橋轉盤橋

​北角東區走廊下的東岸板道(西段)昨日開幕，並於周日早上6時起開放予公眾使用。東岸板道利用現有東區走廊下的空間，設有不同設施，包括遊樂空間、健身設施，亦有供市民緩跑、騎單車的共享徑；而板道另一特色，是在維港首次引入開合橋和轉盤橋，有需要時會打開，讓船隻進入近岸海域。

​東岸板道全長約2.2公里，分東西兩段，周日開放的西段長約1.1公里，標誌港島北海濱由堅尼地城連貫至北角，板道(東段)料下半年完成。設3個出入口包括經糖水道；經和富花園及轉盤橋；經東岸公園主題區的屈臣道入口及行人通道。