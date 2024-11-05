東張西望丨天光墟「填鴨姐」無本生利執過期食物擺檔　食環署籲市民舉報

無綫電視節目《東張西望》昨晚（4日）播出大窩口天光墟有無良攤販「無本生利」，平價出售大型連鎖超市及便利店的食品，除了超市生肉、包裝熟食等，更有三文魚刺身，每件只售5至10元不等，大部份已標明過期，食物來源及安全成疑。食環署表示高度關注事件，8月已在該處拘捕一名非法售賣凍肉及壽司的無牌小販，上周亦拘捕3名售賣二手物品的無牌小販，強調會加強巡查執法，並呼籲市民不應購買來歷不明的食品，更應舉報小販的違法行為。

無綫電視節目《東張西望》播出天光墟有無良攤販「無本生利」，由今年7月起便有攤販平價出售連鎖超市及便利店的食品，貨品全部攤放在地上出售，琳瑯滿目。其中攤販「填鴨姐」出售的食品大部份已過期，包括超市生肉，水果、叮叮飯及包裝熟食等，甚至有半邊無包裝的北京填鴨「鴨殼」，每件只售5至10元，仍有不少長者因為價格便宜關係光顧；而攤販「刺身姐」甚至出售三文魚等刺身，食物來源及安全成疑。節目組連日偵查發現，原來「填鴨姐」每晚會從附近的超市、便利店等店舖收集垃圾袋，拖到樓上再「分貨」，該批可疑的食物或出自於此，當節目組以為「填鴨姐」私自拿走商戶垃圾時，原來是有便利店職員「自行提供」給她。

食環署拘4無牌小販 一人非法售凍肉及壽司

食環署昨晚表示，8月已在天光墟執法，拘捕一名非法售賣凍肉及壽司的無牌小販，上周亦拘捕3名售賣二手物品的無牌小販，強調正加強巡查，防止違規情況再次出現。食環署會設立特別行動，突擊巡查各區無牌小販的較活躍地點，如發現非法販賣食物，將採取嚴厲的執法行動，並鼓勵市民舉報小販售賣可疑食物。

凍肉及刺身壽司 違法出售最高判監半年

根據《食物業規例》，任何人未獲准許售賣限制出售的食物，包括凍肉、刺身和壽司，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。食環署並提醒市民，來歷不明和過期的食物，或潛在重大的食物安全風險，尤其是高風險食物，包括肉類、刺身和壽司等，市民不應光顧無牌小販購買相關食物。

