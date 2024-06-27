東張西望何伯｜何永賢：嚴肅處理何生何太個案　籌謀設獎金舉報濫用公屋

房屋局局長何永賢指，何伯和何太個案是嚴肅個案，局方必定會嚴肅處理。(資料圖片)

《東張西望》何伯和何太涉嫌濫用公屋成為全城熱話，房屋署早前表明會進行調查。房屋局局長何永賢表示，對於政府而言是嚴肅個案，必定會嚴肅處理，又說正籌謀計劃設立獎金鼓勵市民舉報濫用公屋。對於有指舉報行為會破壞鄰里關係，何永賢反問公屋居民將單位出租，或設幾枱麻雀抽水，有好多陌生人出入，這些鄰里是否好鄰里。

何永賢接受《星島日報》專訪時指，何伯和何太的個案變得娛樂化，成為市民茶餘飯後的話題，她不宜多加討論，但每當發現濫用公屋的懷疑個案，房屋署善用資源分組都會開檔案，就電視上或網上資料等嚴肅跟進，而分組現時有2名退休警司及6名退休警務人員負責。

被問到政府擬設立獎金，鼓勵市民舉報濫用公屋，何永賢首度回應指「籌謀緊」，認為社會十分支持政府打擊濫用公屋，當局會研究細則問題。

9公屋租戶涉瞞報在內地或澳門擁物業

另外，她表示和田邨、駿洋邨、牛頭角下邨、欣田邨、皇后山邨、梨木樹邨和碩門邨共9個租戶，在申請公屋時瞞報在內地或澳門擁有物業，房署最近去函內地不同省市及澳門機構進行查詢，並獲回覆確認有關租戶在內地或澳門擁有住宅及或或商舖單位。當局在確認有關家庭的資產淨值超逾申請公屋的限額後，已發出「遷出通知書」或跟進檢控，部分公屋單位已被收回。