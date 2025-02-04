東張西望｜元朗「踩腳姐」見人就踩　婆婆被偷襲多次 大律師：干犯普通襲擊

無綫節目《東張西望》昨日（3日）報道，元朗出現一名古怪女子「踩腳姐」，趁途人過馬路期間使出「閃電無影腳」，不少人「中招」。苦主Amy受訪時表示在元朗教育路巴士站下車時，曾經被「踩腳姐」偷襲幾次，「頭一次我不以為意，之後幾次就發現對方的是故意」，直斥行為危險。Amy及後觀察「踩腳姐」，形容對方行為好奇怪：「佢成日都打斜角，例如你喺左邊，過馬路嗰陣時，佢會突然間向右邊行打斜角，留意到佢原來係去踩人，每朝都會咁踩。」

節目組連日早上在教育路巴士站觀察，早上7時半發現穿著綠色外套的「踩腳姐」下車，站在馬路旁準備過路時等待「獵物」出現，當見到目標就出去打斜走，衝向藍衫女士踩向她的腳，對方差點失平衡幸未有跌倒。「踩腳姐」隨即加快腳步離開尋找下一位獵物。有一位婆婆見到「踩腳姐」立即「彈開」，指著她說：「你唔好行埋嚟！」節目組立即問：「發生咩事啊婆婆？」婆婆表示：「佢成日行埋嚟踩人，呢個女人，傻㗎！佢踩過我幾次！」，但幸未有跌倒。「踩腳姐」再踩向一名迎面而來的男長者，及一名過路的女學生，另一天她又故技重施，過路時踩向數名行人，有曾中招街坊直斥她「等獵物」。

語無倫次答非所問

節目組繼續跟蹤「踩腳姐」，發現她上了一架往觀塘的巴士，之後在九龍灣下車，疑似已發現了節目組，帶著他們「遊花園」，然後進入新落成的東九龍文化中心，更帶起職員證。

節目尾段，踩腳姐最終於元朗發現了節目組跟蹤她，於是拔足狂奔，主持黎寬怡衝上前問她：「點解你要咁做？」但踩腳姐語無倫次答非所問，及後反問：「你哋係咩人？」黎寬怡表明是《東張西望》身份後，她只是口念念說「你報警」。

香港心理學會註冊臨床心理學家趙思雅表示，「踩腳姐」似乎有計劃，可能是想故意傷害對方，她對於馬路甚至社會沒有安全感。大律師陸偉雄認為「踩腳姐」可能犯了普通襲擊罪，如果令傷者有紅瘀或損傷，就犯了「襲擊致造成身體傷害罪」，最高刑罰可判入獄三年。