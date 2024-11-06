東張西望｜天光墟「刺身姐」垃圾袋翻三文魚 「自砌」刺身飯循環出售極嚇人

無綫電視節目《東張西望》日前一連數天播出大窩口天光墟有無良攤販「無本生利」，平價出售大型連鎖超市及便利店的食品，除了超市生肉、包裝熟食等，更有三文魚刺身，每件只售5至10元不等，大部份已標明過期，食物來源及安全成疑。食環署表示高度關注事件，8月已在該處拘捕一名非法售賣凍肉及壽司的無牌小販，上周亦拘捕3名售賣二手物品的無牌小販，強調會加強巡查執法，並呼籲市民不應購買來歷不明的食品，更應舉報小販的違法行為。
繼揭發「填鴨姐」從連鎖便利店及超市收集棄置過期食物，再翻找當中可供出售的「食材」後，《東張》昨晚（5日）又曝光另一攤販「刺身姐」不但擺賣過期生肉、腐爛蔬果與麵包，更出售甜蝦、三文魚及蟹柳的刺身和壽司，包裝與連鎖外賣壽司店「爭鮮」食物包裝十分相似。
經過追蹤，攝製隊發現大窩口邨商場的爭鮮店每晚打烊前，職員會將當天賣不完的壽司及刺身直接放入垃圾袋，然後將其扔進商場平台垃圾桶，「刺身姐」就每晚在垃圾桶中「尋寶」，然後再將一袋袋的垃圾帶到酒樓後門「處理」，她將垃圾堆入面執來賣相尚好的刺身，徒手將其「重新整理」及「拼砌」成刺身飯及花之戀壽司，再重用壽司店本身的包裝盒低價出售，整個衛生情況極度惡劣，令人毛骨悚然。下集攝製隊直擊「刺身姐」翻找垃圾房，亦當面追問「填鴨姐」及「刺身姐」，及後會提及攝製隊被天光墟無牌攤販襲擊受傷一事。
節目訪問醫生張永德，他警告這些急凍類或是魚生、壽司類食物若在室溫擺放超過兩個小時，已可以產生大量不同細菌，如果食用會出現急性腸胃炎，體質較弱人士最嚴重可導致壞死性急性腸炎，需要做手術切腸，甚至休克死亡。
爭鮮強烈建議不要購買非正規渠道食品
爭鮮發出聲明，最近注意到有報道指天光墟出現了專門以極平價的價格販售各類食品的攤檔，包括疑似爭鮮出品之壽司、刺身及其他食品。該公司強調，一直以來都對食材的品質和安全性保持嚴格的控制，並且遵循一套嚴謹的棄掉流程來處理每天未販售的食材。同時，所提供的產品均來自合法的供應渠道，並符合食品安全標準。爭鮮於聲明中強烈建議顧客，不要購買來自非正規渠道或攤檔之「爭鮮」食品，因產品在缺乏監控的情況下食用風險極高。