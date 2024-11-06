東張西望｜天光墟「刺身姐」垃圾袋翻三文魚 「自砌」刺身飯循環出售極嚇人

無綫電視節目《東張西望》日前一連數天播出大窩口天光墟有無良攤販「無本生利」，平價出售大型連鎖超市及便利店的食品，除了超市生肉、包裝熟食等，更有三文魚刺身，每件只售5至10元不等，大部份已標明過期，食物來源及安全成疑。食環署表示高度關注事件，8月已在該處拘捕一名非法售賣凍肉及壽司的無牌小販，上周亦拘捕3名售賣二手物品的無牌小販，強調會加強巡查執法，並呼籲市民不應購買來歷不明的食品，更應舉報小販的違法行為。 繼揭發「填鴨姐」從連鎖便利店及超市收集棄置過期食物，再翻找當中可供出售的「食材」後，《東張》昨晚（5日）又曝光另一攤販「刺身姐」不但擺賣過期生肉、腐爛蔬果與麵包，更出售甜蝦、三文魚及蟹柳的刺身和壽司，包裝與連鎖外賣壽司店「爭鮮」食物包裝十分相似。

經過追蹤，攝製隊發現大窩口邨商場的爭鮮店每晚打烊前，職員會將當天賣不完的壽司及刺身直接放入垃圾袋，然後將其扔進商場平台垃圾桶，「刺身姐」就每晚在垃圾桶中「尋寶」，然後再將一袋袋的垃圾帶到酒樓後門「處理」，她將垃圾堆入面執來賣相尚好的刺身，徒手將其「重新整理」及「拼砌」成刺身飯及花之戀壽司，再重用壽司店本身的包裝盒低價出售，整個衛生情況極度惡劣，令人毛骨悚然。下集攝製隊直擊「刺身姐」翻找垃圾房，亦當面追問「填鴨姐」及「刺身姐」，及後會提及攝製隊被天光墟無牌攤販襲擊受傷一事。 節目訪問醫生張永德，他警告這些急凍類或是魚生、壽司類食物若在室溫擺放超過兩個小時，已可以產生大量不同細菌，如果食用會出現急性腸胃炎，體質較弱人士最嚴重可導致壞死性急性腸炎，需要做手術切腸，甚至休克死亡。