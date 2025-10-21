東張西望｜屯門「天體沙灘」中年男裸曬自瀆被捕 判200小時服務令

屯門加多利灣泳灘一名中年男子裸曬同時作出自瀆行為，最終被警方拘捕。該名男子被控「作出有違公德的行為」罪，經歷大半年的排期和審訊後被判200小時服務令。(《東張西望》畫面)

無綫節目《東張西望》近日報道屯門加多利灣泳灘成為「天體沙灘」，至少有3至4名人士裸曬，有違法之嫌亦嚴重影響其他泳客，當中更有一名中年男子裸曬同時，甚至在光天化日下作出自瀆行為，最終被埋伏的警方拘捕。該名男子被控「作出有違公德的行為」罪，經歷大半年的排期和審訊後被判200小時服務令。

《東張西望》報道連日來有男士在屯門加多利灣泳灘進行裸曬，經過深入調查後，發現原來不止一人，有3、4名男士長期在泳灘裸露身體，有泳客更指有外籍女士曬「煎雙蛋」。節目組連月來進行採訪，見有男士除了躲在隱藏性極高的石灘裸曬外，更做出一些猥褻行為。

其中一名男士脫光衣物躺在毛巾上，他把腿微微張開露出重要部位裸曬。但他一見到節目組的人行近時，馬上用毛巾遮蔽重要部位，而被女主持問到知否是犯法行為時，他指不知道：「知我就唔會咁做啦！」他表示只想曬就均勻一點，所以才在一大石旁裸曬，強調沒其他意圖。

街坊斥噁心令人不安

節目組另外一日再去追查時，再見到有另一男士在石灘裸曬，男士在游泳後四望視察環境，見到沒人後，他脫下泳褲裸曬。男士鬼鬼祟祟躺在石灘帳篷裸曬，更用手捉住重要部位「上下搖擺」，有男街坊表示相關行為噁心和令人不安，亦有女街坊指這是私人行為，不應在公眾地方進行。