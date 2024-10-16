東張西望｜攝影師葵涌採訪遇襲受傷毀器材 警拘兩男女 《東張》譴責：不容忍暴力(更新)

今日（16日）早上7時49分，警方接獲無綫電視節目《東張西望》一名攝影師報案，指在葵涌德大徑一間超級市場與一男一女爭執，其間被對方襲擊及毀壞攝影機。警員接報到場調查後，以涉嫌刑事毀壞及襲擊致造成身體傷害拘捕一名70歲男子；另外亦拘捕一名66歲女子，涉嫌普通襲擊。51歲攝影師報稱手腳受傷，身上有咬印，眼鏡、手提電話、鏡頭和收音咪損毀。
《東張西望》表示早前接到有人報料，攝製組今早在德大徑進行調查報道期間，攝影師遭一男一女先後襲擊，一度被壓倒在地受傷，攝影機及手提電話被毀壞，警員到場拘捕兩名施襲者，當時女主持黎寬怡也在現場，處變不驚與其他同事謹守崗位拍攝，節目組譴責襲擊事件，重申不會容忍暴力，仍然堅持繼續本著專業精神去採訪報導。而受傷攝影師入院，目前仍要進行驗傷。
社交平台流傳一段疑與事件有關的爭執影片，事發地點為德大徑附近行人隧道，一名穿藍衫的男攝影師被黑衫男子壓倒在地拉扯，有人說：「係咪傻架（㗎）？」、「幾廿歲都打」、「你唔好郁啊」，旁邊有一名女子在勸交；另有一名白衫男子在拍攝，圍觀的市民亦舉機拍片，包括以往曾在採訪期間遭人推倒在地的《東張西望》主持黎寬怡，期間黑衫男子坐地時仍有揮拳動作，未幾警員到場制止並分隔兩人，黎寬怡亦上前協助，攝影師起身後一度舉起雙手，另有照片顯示攝影師於街頭曾被黑衫男子以行李箱手柄追打。