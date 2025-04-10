東張西望｜旺角打人狂徒再出手 前TVB藝人趙敏通遇襲眼角受傷

今年2月旺角發生過一宗襲擊案，一名72歲婦人喺街頭無端被人出拳襲擊，婆婆中拳後倒地昏迷，但警方至今仍未將疑兇繩之於法。而根據TVB《東張西望》報導，早前旺角打人狂徒再現，受害人更加係前TVB藝員趙敏通。

今年45歲嘅趙敏通，現時於旺角經營水晶店。趙敏通喺《東張》講述案發經過，佢話日前喺太子附近等過馬路時，無喇喇有個人企喺前面「倔」住佢，因為覺得奇怪就避開對方視線。點知該名男子突然同趙敏通講「死茄喱啡，你以為戴住口罩我就唔認得你呀」，然後揮拳打向趙敏通左眼，再扯開趙嘅口罩。

趙敏通冷不提防遇襲，一時反應唔嚟，後來想拎手機報警，施襲男子見狀撞向趙敏通，令佢部手機跌落地。趙敏通同行兇者搏鬥並一度制服對方，但因為對方身形高大，而且呼喚之下都冇途人幫手，糾纏幾分鐘後施襲男子成功逃去。

事後趙敏通發現眼角及手腕受傷，於是報警求醫，結果由夜晚7點幾搞到凌晨5點。趙敏通希望市民如果再喺街度見到相同情況就幫下手，起碼令受害人感覺好啲。

趙敏通係TVB 2002年藝員訓練班畢業生，演出劇集包括《天天天晴》、《少年四大名捕》、《法證先鋒II》、《烈火雄心3》、《仁心解碼》和《法證先鋒III》等，多數係綠葉角色。趙敏通於2010年8月喺黃大仙因酒後駕駛並拒絕進行酒精測試等被捕，後被判罰款及停牌。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈