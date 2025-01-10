東張西望｜港女赴泰國兼職遭「賣豬仔」　被捉勒索2.8萬美金失聯

內地演員王星在泰國緬甸邊境遭遇「賣豬仔」事件並獲救，引發廣泛關注，惹來遭遇同樣事件的港人家屬向媒體曝光求助。TVB節目《東張西望》昨日(9日)報道了港人彭女士的求助事件。她表示，女兒於2024年12月底前往泰國後失聯，至今下落不明。

彭女士在節目中哭訴，女兒辛瑩在去年12月27日到泰國做兼職，至今音訊全無，友人因長時間未能聯絡上辛瑩，便向她母親詢問情況。彭女士一開始不知道女兒去了泰國，直至她朋友相告才得知，她得知此事後立即於同月29日報警。

在辛瑩失蹤一星期後，彭女士在周一(6日)收到女兒的WhatsApp來電，得知她已被控制。辛瑩提到「老闆」願意放她走，但要求支付2.8萬美金的贖金。隨後，她再次失聯，讓彭女士感到不知所措。

彭女士嘗試向入境處和警方求助，但未獲進展。經朋友介紹，她尋求一位「中間人」的協助，並約定交贖金。然而，對方卻兜兜轉轉不與彭女士交涉，甚至要求先付贖金，彭女士認為在未見到女兒的情況下不應交贖金，雙方各執己見，使得雙方未達成協議，至今與對方及女兒再度失聯。