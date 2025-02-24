東張西望｜港婦濟州汗蒸幕打卡惹禍罰款12萬 滯留八個月終回港

67歲港婦劉太去年7月跟旅行團遊南韓濟州，因「興奮過度」於有韓式桑拿之稱的汗蒸幕涉拍到其他女性浴客裸體，當場被捕並禁離境滯留當地，無綫節目《東張西望》接獲劉先生求助後，派攝製隊去濟州島找劉太了解事件，經報道後引熱烈討論。事件經過8個月拉鋸，劉太被南韓法庭罰款2,000萬韓圜（近12萬港元)後終於獲准返港，她表示身心疲累，希望可以休息一下。

《東張西望》報道，劉太獲准離境後，劉生與劉太的好姊妹到機場接機，大家一見面即心情激動相擁，劉生亦立即安排太太一同食點心。劉太稱回到香港非常開心激動，亦不忘多謝《東張西望》幫助，惟現時身心疲累，希望可以休息，她指被南韓法庭以「電話攝影罪」罰款2,000萬韓圜（近12萬港元)，現時需開始「面對現實」開始還債。劉生亦指太太不適應當地飲食，明顯消瘦了，希望以後開心點，「好無辜，咁無左幾十萬，影幅相啫」。

內地溫泉亦「打卡」 不知南韓文化出事

劉先生於事發後向《東張》求助，表示太太喜歡外遊拍照，於內地溫泉時亦習慣「打卡」，故不知南韓文化致出事，他認做錯事要負責任，無論結果如何也會接受，只希望當地能夠盡快處理案件，太太能夠早日回港。《東張》攝製隊去濟州島找劉太了解事件，她詳述事件經過，指當日下機後，領隊吃完早餐就帶他們到汗蒸幕：「嗰個澡堂二樓就畀你哋影相休息，見到浸嗰個澡堂嗰個池，就因為自己好有興趣，就想拍照囉，後來就拍咗3張相。一張就泡泡池，一張就拍咗個女人掩住塊面，一張就淨係影個池，一個人都冇嘅。」劉太憶述當時拍泡泡池時，沒留意後面有數個沒穿衣服的人，所以不小心把她們拍進去。

劉太拍3張照片後，一位當地女士向工作人員投訴，要求看手機，被拍的人看完後就刪除了該照片，事後這位女士亦回到汗蒸幕繼續活動。劉太打算離開時，這位女士攔住了她，並搶走電話報警，直到警員到場才把電話交到警員手。這位女士向警員指劉太拍了她一張掩面的照片，警員打開電話看後，亦沒交回劉太手。