東張西望｜走私刺身風波還壽司郎清白 食材經正規渠道空運到港

無綫電視節目《東張西望》周一（3日）播出調查報道，指懷疑有水貨客由內地走私海鮮、刺身、肉丸、沙蟲等食材至香港，更影射部分貨品流入本港一大型壽司連鎖店，報道雖未直接點名，但「香港壽司郎」發出嚴正聲明，斥在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及間接誹謗使用走私食材，直接誤導公眾及嚴重影響公司聲譽，將採取法律行動。在周二（4日）播出的《東張西望》中還壽司郎清白，指未有發現壽司郎與走私刺身有關，食材均經正規渠道空運到港。

《東張》早前揭露一條龐大的內地走私海鮮等食材的產業鏈，水貨客以「螞蟻搬家」方式將疑似未經檢疫海鮮運港，處理過程極不衛生。報道更指接獲報料者透露本港一間大型連鎖壽司店疑似牽涉其中，令公眾對該店的食材來源產生疑慮。《東張》昨晚繼續跟進水貨客「衝關」，追蹤出貨貨車，大批水貨食品會分發到香港哪些店舖。攝製隊發現水貨蹤跡遍佈港九新界包括將軍澳﹑大埔﹑土瓜灣及筲箕灣等，當中有凍肉店及雜貨舖，其中凍肉店出售蠔仔與水貨客帶來的貨品一致。

攝製隊連日來守候在多個有「香港壽司郎」分店的商場，了解運貨過程，並以不開名方式繼續報道。節目所見，該被報料人指控入走私食材的大型連鎖壽司店，食材全部由正規的物流貨車運送，並未發現由水貨客負責送刺身。攝製隊在新蒲崗及佐敦分店外觀察，發現所有貨物均由專業送貨工人從貨車上卸下。從貨箱上標籤可見，食材包括從挪威空運到港的三文魚，以及由日本直送的其他海鮮，上面清晰列明產地、生產日期及食用期限。節目指經過求證，證實了報料人所指的大型連鎖壽司店的食材是經由正規渠道空運到港，並非來自走私水貨。

壽司郎9月早已向《東張西望》澄清

壽司郎於9月中已回應《東張西望》查詢，重申所有食材均經由指定的專業物流公司運送，相片中出現的人物並非公司或其物流公司的員工。公司懷疑有人未經同意下，撿拾其廢棄的發泡膠箱作其他用途，而報道中提及的相關商品「斑點鮭」，亦已完成所有清關手續及檢驗。

昨晚擔任嘉賓主持的陳貝兒說：「播完昨晚一集後，大型連鎖店已立即發出聲明。」身旁區永權補充：「早喺9月15日我哋向該壽司店作出電郵查詢，兩日之後9月17正式回覆我哋，同剛才見到聲明片段一樣，佢哋懷疑有人喺未經同意之下，攞咗佢哋發泡膠箱作其他用途。」陳貝兒說：「到咗11月1日壽司店都透過公關致電我哋，話日本母公司方面都十分關注事件。」