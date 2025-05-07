東張西望｜輪公屋10年上樓遇恐怖鄰居　自稱精神病戀童癖嚇怕一家五口：有家歸不得

陳先生輪候公屋10年獲派天水圍天慈邨公屋大單位，被對面的六旬男鄰居多番騷擾，對方揚言「我精神病㗎，控制唔到㗎」、「戀童癖又發作喇」、我好X鍾意玩你啲細路㗎」、「你係玩X我啊嘛？得！10倍奉還」等，令全家人感恐懼，需搬到親戚家暫住「有家歸不得」。(東張西望)

公屋供應緊張，能夠獲派心儀的單位可成「人生贏家」，惟如果碰到「恐怖鄰居」，隨時變成噩夢。無綫節目《東張西望》近日報道，有市民一家三代同堂輪候公屋10年，終獲派天水圍天慈邨公屋大單位，開心得花盡積蓄裝修，惟入住後被對面的六旬男鄰居多番騷擾，對方揚言「我精神病㗎，控制唔到㗎」、「戀童癖又發作喇」、「我好X鍾意玩你啲細路㗎」、「你係玩X我啊嘛？得！10倍奉還」等，令全家人感恐懼，需搬到親戚家暫住「有家歸不得」。

需搬到親戚家暫住

苦主陳先生表示，他們一家五口輪候公屋10年，獲派天水圍天慈邨大單位，當時十分開心，花盡積蓄裝修單位，至今年1月尾入伙，沒想到竟是噩夢開始；他們單位對門鄰居常敞開大門，開大收音機產生噪音，但他們都選擇「忍」，惟對方自3月底起便向著家人詢問奇怪問題，又自稱患精神病，更張貼大字報寫「你有小孩子在住好危險」、「英女王」、「軍情六處」。《東張西望》曾拍門欲向涉事者做訪問，惟被對方拒絕。

陳先生還聽到鄰居報警，表示要逼走他們一家：「我有大把方法逼走佢」；鄰居某日還兇惡地在陳先生家門外徘徊，對著閉路咒罵，溝通對質時更自稱有精神病及戀童癖，「我精神病㗎，控制唔到啊！我好鍾意你啲仔女，你知唔知呀？戀童癖又發作啊！我好X鍾意玩你啲細路㗎！」；此話令他們全家提心吊膽，報警求助也沒用。

過去兩戶被逼搬走

陳太太出於安全考慮，每當鄰居敞開大門時，自己要需求保安員陪同才敢出入家門，慨嘆「有家歸不得」。陳先生向其他鄰居打聽，過去兩戶租戶都曾於該鄰居發生衝突爭吵，最終被逼搬走；最初派單位時，房署主任對此事只「輕描淡寫」提及，「個主任同我哋講，略略帶過，好似同對面鄰居有兩句嗌交」，故陳先生並未太在意，豈料情況是如此，如今他們一家人都要暫時借住在親戚家。