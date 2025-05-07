東張西望｜輪公屋10年上樓遇恐怖鄰居　自稱精神病戀童癖嚇怕一家五口：有家歸不得

公屋供應緊張，能夠獲派心儀的單位可成「人生贏家」，惟如果碰到「恐怖鄰居」，隨時變成噩夢。無綫節目《東張西望》近日報道，有市民一家三代同堂輪候公屋10年，終獲派天水圍天慈邨公屋大單位，開心得花盡積蓄裝修，惟入住後被對面的六旬男鄰居多番騷擾，對方揚言「我精神病㗎，控制唔到㗎」、「戀童癖又發作喇」、「我好X鍾意玩你啲細路㗎」、「你係玩X我啊嘛？得！10倍奉還」等，令全家人感恐懼，需搬到親戚家暫住「有家歸不得」。
需搬到親戚家暫住
苦主陳先生表示，他們一家五口輪候公屋10年，獲派天水圍天慈邨大單位，當時十分開心，花盡積蓄裝修單位，至今年1月尾入伙，沒想到竟是噩夢開始；他們單位對門鄰居常敞開大門，開大收音機產生噪音，但他們都選擇「忍」，惟對方自3月底起便向著家人詢問奇怪問題，又自稱患精神病，更張貼大字報寫「你有小孩子在住好危險」、「英女王」、「軍情六處」。《東張西望》曾拍門欲向涉事者做訪問，惟被對方拒絕。
陳先生還聽到鄰居報警，表示要逼走他們一家：「我有大把方法逼走佢」；鄰居某日還兇惡地在陳先生家門外徘徊，對著閉路咒罵，溝通對質時更自稱有精神病及戀童癖，「我精神病㗎，控制唔到啊！我好鍾意你啲仔女，你知唔知呀？戀童癖又發作啊！我好X鍾意玩你啲細路㗎！」；此話令他們全家提心吊膽，報警求助也沒用。
過去兩戶被逼搬走
陳太太出於安全考慮，每當鄰居敞開大門時，自己要需求保安員陪同才敢出入家門，慨嘆「有家歸不得」。陳先生向其他鄰居打聽，過去兩戶租戶都曾於該鄰居發生衝突爭吵，最終被逼搬走；最初派單位時，房署主任對此事只「輕描淡寫」提及，「個主任同我哋講，略略帶過，好似同對面鄰居有兩句嗌交」，故陳先生並未太在意，豈料情況是如此，如今他們一家人都要暫時借住在親戚家。
房署反建議一家搬走
陳先生向屋邨辦事處求助，不過職員解釋稱該鄰居年滿60及持有殘疾人士登記證，要他搬走「難度很高」，反建議陳先生一家搬走，「搬咗嚟2、3個月咋喎，佢（房署）就叫我哋搬走，原來房署係咁處理，唔怪得之前最少兩個家庭咁樣搬走咗。咁下一家人點算呢？咁無止境㗎喎。」
房屋署指十分關注事件，保安隨即加強巡邏有關樓層，署方特別任務隊亦進行重點巡查，向鄰近住戶查詢情況，並於相關樓層張貼通告，提醒住戶保持鄰里和睦及寧靜居住環境。巡查期間，辦事處職員曾發現涉事住戶於晚間播放收音機，「雖未致噪音滋擾但或會影響居民作息」，經勸喻後該住戶已作出改善，強調「除投訴人外，辦事處沒有接獲其他鄰戶投訴」，署方職員會繼續巡查行動，家訪涉事住戶，亦與相關政府部門了解和跟進，向涉事住戶提供適切協助。
房屋署又表示，按照現行調遷安排，公屋住戶如因特殊情況而難以在現居單位居住，可向屋邨辦事處提供理由及相關文件申請房舍調遷。