東江水供港60周年打卡活動 首250人獲限量版「滴惜仔」家族盲盒

水務署明日（一月二十八日）起至五月十八日舉行「東江水供港60周年打卡挑戰」活動，鼓勵市民近距離接觸多個與東江水相關的水務設施，提升他們對東江水輸送系統的認識，並藉此宣揚「飲水思源」的信息。

今年為東江水供港60周年，為與民同賀這重要里程碑，水務署明日（28日）起至5月18日舉行「東江水供港60周年打卡挑戰」活動，鼓勵市民近距離接觸多個與東江水相關的水務設施，提升他們對東江水輸送系統的認識，並藉此宣揚「飲水思源」的信息。完成指定「打卡」任務將有機會獲得限量版紀念品，歡迎市民踴躍參加。

活動共涵蓋六個水務設施──上水東江水輸水管、船灣淡水湖、大欖涌水塘、萬宜水庫、天水圍水知園（水資源教育中心）及深圳水庫。其中一段上水東江水輸水管特別布置成竹子，並裝上生動可愛的大熊貓和水務署吉祥物「滴惜仔」大熊貓造型裝置，吸引市民到場「打卡」。

參與市民只需於活動期間到上述水務設施拍照，以公開帖文的方式分享相片至個人的Facebook或Instagram賬戶，再加上指定的主題標籤和標註，並將有關截圖及相片原圖電郵至[email protected]。打卡挑戰活動共分8個時段進行，每個時段首250名完成指定「打卡」任務的市民將獲贈限量版「滴惜仔」家族盲盒公仔乙個。水務署特別為東江水供港60周年訂製一套4款限量版「滴惜仔」家族盲盒公仔，造型十分有趣並極具紀念及收藏價值。打卡挑戰活動詳情及規則，請瀏覽活動網頁。

此外，水務署於去年10月至今年3月特意推出了兩個「滴滴遊蹤深導行──東江水專題導賞團」，作為東江水供港60周年的慶祝活動之一。完成參與的市民亦可換領東江水供港60周年限量版「滴惜仔」家族盲盒公仔乙個。專題導賞團約4400個報名名額已全數爆滿，反應非常熱烈。