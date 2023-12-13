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2023-12-13 09:27:00

東江水未來3年供港價每年加約2.4%　合計近158億元

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東江水未來3年供港價每年加約2.4%，合計近158億元。(東深供水工程金湖泵站。網上圖片)

東江水未來3年供港價每年加約2.4%，合計近158億元。(東深供水工程金湖泵站。網上圖片)

政府表示，現行與廣東省當局簽訂的3年期東江水供水協議，將於今年底期滿， 當局計劃與粵方簽訂未來3年東江水供水新協議。2024年至2026年東江水供水協議將繼續採用「統包扣減」方式，計及消費物價指數和人民幣兌港元匯率變動等因素，相當於每年加價2.39%3年合計基本水價為157.8億元。

發展局在提交立法會的文件表示，過去3年，人民幣兌港幣匯率的平均按年變動約為0.83%，而同期粵港兩地有關物價指數的平均按年變動則約為1.56%， 消費物價指數和人民幣，港元匯率的實際合併變動率為2.4%。另外，粵方安排東江水供水的營運成本同期亦有所增加。局方表示，今次基本水價增幅不單沒有計及營運成本增加，還較兩項客觀數據所得的2.4%更為低。新協議中20242026年的每年基本水價分別為港幣51.36億元、港幣52.59億元及港幣53.84億元，當局認為基本水價的增幅合理。

發展局：基本水價增幅合理。(網上圖片)

發展局：基本水價增幅合理。(網上圖片)

發展局：基本水價增幅合理

發展局表示，更新協議時仍會為包括水量、水質和水價進行檢討及按情況作適當調整。東江水的每年供水量上限8.2億立方米將會維持不變，每年下限為6.15億立方米，年均東江水供水量不應少於7億立方米；輸港東江水水質標準亦將會維持不變。

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