東江水未來3年供港價每年加約2.4%　合計近158億元

政府表示，現行與廣東省當局簽訂的3年期東江水供水協議，將於今年底期滿， 當局計劃與粵方簽訂未來3年東江水供水新協議。2024年至2026年東江水供水協議將繼續採用「統包扣減」方式，計及消費物價指數和人民幣兌港元匯率變動等因素，相當於每年加價2.39%，3年合計基本水價為157.8億元。

發展局在提交立法會的文件表示，過去3年，人民幣兌港幣匯率的平均按年變動約為0.83%，而同期粵港兩地有關物價指數的平均按年變動則約為1.56%， 消費物價指數和人民幣，港元匯率的實際合併變動率為2.4%。另外，粵方安排東江水供水的營運成本同期亦有所增加。局方表示，今次基本水價增幅不單沒有計及營運成本增加，還較兩項客觀數據所得的2.4%更為低。新協議中2024至2026年的每年基本水價分別為港幣51.36億元、港幣52.59億元及港幣53.84億元，當局認為基本水價的增幅合理。