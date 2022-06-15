東江水開支較16/17年度增3億元　水費收入反減4億

目前東江水已佔本港供水量7至8成，發展局長黃偉綸指出，本港於2020/21財政年度，購買東江水的開支達48.3億元，按年度上升2,000萬元，較2016/17年度更增近3億元。而水費收入則錄22.7億元，較上年度的25.3億元減少2.6億元，亦比2016/17年度大減4億元。發展局指，收入減少源自2019年12月至2022年11月間，非住宅用戶水費寬減措施引致水費收入有所減少。

至於現時本港會因應本地集水量和用水需求，彈性輸入所需的東江水量，據數據顯示，2021年本港實際輸入8.1億立方米東江水，按年增1.1%，但較2019年的7.2億立方米上升超過12%。

將軍澳海水化淡廠料明年落成

當局正在推展首階段將軍澳海水化淡廠工程，預計可於明年落成啟用，該海水化淡廠每年可提供約5,000萬立方米的食水供應，即約本港每年5%的食水需求，會因應未來用水需求情況適時考慮推展第2階段將軍澳海水化淡廠工程，提升整體化淡海水供應佔全港食水供應的比例。

過去三年，每年水務署向住戶免費派發水龍頭節流器的數目。黃偉綸指，為檢討安裝節流器的成效，水務署定期進行數據分析，比較住戶在安裝了節流器前後的用水量。結果顯示，在安裝節流器後，每戶平均每日可節省約14公升的用水量，約佔每戶平均用水量的3%。

黃偉綸表示，政府會持續監察用水需求和供應情況，以及因應各項相關因素的變化，例如水資源相關技術的發展、市民用水需求變化等，適時檢討及調整策略，以確保香港的供水穩定及支持香港的可持續發展。