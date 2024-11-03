東涌停水｜晚上10時起緊急停水　水務署水車水箱到場目標早上6時恢復

居民黃先生稱，晚上8時已接獲相關通知並預備好食水洗澡，但都要額外取水作沖廁用途。(鍾式明攝)

東涌食水供應將陸續受影響！水務署表示，大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開發生水管運作事故，一條直徑1.2米的食水管需要緊急維修，東涌市一帶的食水和沖廁用食水供應今日(3日)晚上10時起陸續受到影響，署方目標明日(4日)早上6時陸續恢復供水。

水務署已立刻安排水車及水箱，為當區居民及商戶提供臨時食水供應，同時亦已聯絡當區區議員及關愛隊，了解受影響居民及商戶需要，並在有需要時提供適切協助。水務署網站顯示，截至晚上10時，水車位置為北大嶼山醫院、逸東邨謙逸樓及信逸樓、海堤灣畔第2座，水箱位置則包括東環3A及6A座、裕雅苑、香港東涌福朋喜來登酒店、香港喜來登酒店、裕東苑和富東邨等。

北大嶼山醫院服務不受影響

離島區議員劉展鵬亦在社交網站稱，署方稍後亦會在東涌各區放置食水箱供居民取水，包括東涌北迎東邨、東環、昇薈、映灣園等，以及東涌市中心東薈城、東堤灣畔、富東邨和裕東苑等，以及滿東邨、裕泰苑等附近。北大嶼山醫院同樣位於受影響範圍內，醫管局回覆《am730》查詢指，水務署的水車已經到場，北大嶼山醫院服務不受影響。

水務署工程團隊現正全力進行搶修，並就事故對公眾構成不便表示歉意。受事故影響，翔東路近小蠔灣濾水廠對開的來回行車線須臨時封閉，以配合緊急維修工作，水務署呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。