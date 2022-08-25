東涌巴士重組｜E21系列增兩線往返旺角　多線設區內分段收費

新學年開學日前再有巴士服務重組，城巴下周一(8月29日)起開辦E21B和E21D號線，並在同日起調整E21和E21A線的服務時間配合。4條路線將提供機場、東涌往返深水埗、旺角等服務。
新路線E21B：東涌逸東邨往返愛民邨
- 8月29日開辦
- 途經東涌市中心、不經東涌北
- 東涌逸東邨開出：每日05:40至13:50
- 何文田愛民邨開出：每日16:00至23:50
現有往返逸東邨和愛民邨的E21A線，服務時間將調整：
- 東涌逸東邨開出：每日14:10至22:00
- 何文田愛民邨開出：每日07:30至15:50
按圖即睇E21、E21A、E21B和E21D線新安排
新路線E21D：機場博覽館往返大角咀維港灣
- 8月29日開辦
- 途經東涌北、不經東涌市中心
- 機場博覽館開出：每日05:30至13:50
- 大角咀維港灣開出：每日16:10至00:00
現有往返機場博覽館和大角咀維港灣的E21線，服務時間將調整：
- 機場博覽館開出：每日14:10至00:00
- 大角咀維港灣開出：每日05:30至15:50
新增東涌北區內短途分段收費
另外，城巴表示E11S、E21B、E21D及E21X號線將增設東涌和東涌北區內的短途分段收費，乘客只需要在上、下車時使用同一付款卡拍卡或掃瞄交通二維碼，即可享分段收費。