東涌巴士重組｜E21系列增兩線往返旺角　多線設區內分段收費

新學年開學日前再有巴士服務重組，城巴下周一(8月29日)起開辦E21B和E21D號線，並在同日起調整E21和E21A線的服務時間配合。4條路線將提供機場、東涌往返深水埗、旺角等服務。

新路線E21B：東涌逸東邨往返愛民邨

8月29日開辦

途經東涌市中心、不經東涌北

東涌逸東邨開出：每日05:40至13:50

何文田愛民邨開出：每日16:00至23:50

現有往返逸東邨和愛民邨的E21A線，服務時間將調整：

東涌逸東邨開出：每日14:10至22:00

何文田愛民邨開出：每日07:30至15:50

按圖即睇E21、E21A、E21B和E21D線新安排