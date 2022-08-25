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2022-08-25 20:43:51

東涌巴士重組｜E21系列增兩線往返旺角　多線設區內分段收費

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城巴部分東涌路線下周一有改動。(資料圖片／林俊源攝)

城巴部分東涌路線下周一有改動。(資料圖片／林俊源攝)

新學年開學日前再有巴士服務重組，城巴下周一(8月29日)起開辦E21B和E21D號線，並在同日起調整E21和E21A線的服務時間配合。4條路線將提供機場、東涌往返深水埗、旺角等服務。

新路線E21B：東涌逸東邨往返愛民邨

  • 8月29日開辦
  • 途經東涌市中心、不經東涌北
  • 東涌逸東邨開出：每日05:40至13:50
  • 何文田愛民邨開出：每日16:00至23:50

現有往返逸東邨和愛民邨的E21A線，服務時間將調整：

  • 東涌逸東邨開出：每日14:10至22:00
  • 何文田愛民邨開出：每日07:30至15:50

按圖即睇E21、E21A、E21B和E21D線新安排

城巴將開辦E21B和E21D號線，並調整E21和E21A號線的服務時間。 城巴將開辦E21D號線。 城巴將開辦E21B號線。

新路線E21D：機場博覽館往返大角咀維港灣

  • 8月29日開辦
  • 途經東涌北、不經東涌市中心
  • 機場博覽館開出：每日05:30至13:50
  • 大角咀維港灣開出：每日16:10至00:00

現有往返機場博覽館和大角咀維港灣的E21線，服務時間將調整：

  • 機場博覽館開出：每日14:10至00:00
  • 大角咀維港灣開出：每日05:30至15:50

新增東涌北區內短途分段收費

另外，城巴表示E11S、E21B、E21D及E21X號線將增設東涌和東涌北區內的短途分段收費，乘客只需要在上、下車時使用同一付款卡拍卡或掃瞄交通二維碼，即可享分段收費。

城巴E11S和E21X號線將在東涌區內新增短途分段收費。

城巴E11S和E21X號線將在東涌區內新增短途分段收費。

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