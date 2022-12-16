東涌東交匯處3車相撞牽涉巴士貨車　至少1死11傷 (持續更新)

【11:55更新】東涌東交匯處今早(16日)9時許，發生致命交通意外，至少涉及3輛車，包括一輛龍運巴士、一輛5.5噸貨車，以及一輛輕型貨車，至少造成1死11傷，傷者分別送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院救治。

輕型貨車司機救出後證實不治

車禍後，巴士及貨車車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，至於貨車車頭撞向路邊防撞欄，另一輕型貨車停在路中心，車尾擋風玻璃脫落。消息指，至少3人一度被困車底，其中輕型貨車司機被救出時當場證實死亡，消防及警方正在現場調查及救援，醫管局派出流動醫療隊協助。

裕東路近東涌東交匯處全線封閉

受意外影響，運輸署指裕東路(往北大嶼山醫院方向)近東涌東交匯處全線封閉，同時東涌東交匯處的部分行車線亦封閉，呼籲駕駛人士盡量忍讓；前往東涌及機場的市民，留意新聞公布的最新交通情況。

龍運巴士：對有工程人員傷亡非常難過

龍運巴士表示，今早近9時30分，龍運一輛E36A路線巴士在東涌交匯處附近發生交通意外。現場初步消息指，有工程人員不幸身亡及受傷，龍運感到非常難過，對死者和家屬致以深切哀悼和慰問，龍運會向傷者及家屬提供適切協助。意外中，有多名巴士乘客受傷送院治理。龍運十分關注事件，已派職員到現場及醫院了解情況及慰問傷者及死者家屬。龍運會全力配合警方調查意外原因。