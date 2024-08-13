東涌東日街市營業檔口寥寥可數　葉劉稱有必要建多用途市政大樓

前稱東涌臨時街市的東日街市，位於東涌富東街、富東廣場的後方，啟用至今接近一年半，惟立法會議員葉劉淑儀指出，不少店舖現已結業關門，包括曾被食環署飭令「准賣燒味不准賣飯」的燒臘店、數間標榜環保生活的社企小店，形容現場仍然開業的檔口寥寥可數、人流極為疏落，情況比半年前更惡劣。

本港天氣近期酷熱，葉劉淑儀在社交網站表示，今日與黨友到訪東日街市時接獲多名店主投訴指，臨時街市的設計原意希望美觀兼疏爽通風，惟現時正值炎夏街市卻沒有空調，形容置身其中十分酷熱，又引述不少檔主稱「由朝到晚」暴曬，「水果也曬爛了」，至於下雨天的暴雨亦令整個街市水浸。她續說，由於街市周圍欠缺清晰路標或告示牌，市民難以尋找，有店主稱租金雖廉宜，生意卻十分慘淡，隨時入不敷支。

葉劉淑儀又指，曾經向她大吐苦水的牛肉檔雖然尚在，但與其他仍開業的檔販同樣艱苦經營。她認為，面對這困境檔販和市民都希望政府可在區內，盡快興建一座設備齊全的綜合市政大樓。

一行人之後轉到東涌纜車站毗鄰的達東路第一區臨時巴士站視察，葉劉淑儀指區議會支持在該處興建一座多用途市政大樓，並同意在地面預留位置作巴士交匯處、大樓設立較多政府部門和具規模的乾濕貨街市，惟大樓至今仍未有具體計劃。她指，東涌北人口在未來5年將由目前近13萬增至30萬，多用途市政大樓的必要性毋容置疑，新民黨將積極跟進和敦促早日落實興建相關設施。