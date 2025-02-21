東涌櫻花園交通｜龍運8條巴士路線賞櫻 沙田屯門天水圍直達赤鱲角南路

東涌赤鱲角機場櫻花園在2月19日免費開放予市民賞櫻，園內櫻花已盛放。龍運巴士有限公司（「龍運」）設8條巴士路線，不論葵芳、沙田、大埔頭、屯門、天水圍甚至東涌居民，乘相關路線在赤鱲角南路或飛機燃料庫落車，就可以輕鬆直達香港賞櫻好去處。
龍運經東涌櫻花園巴士路線
- E32 葵芳南⇋ 航天城
- E41 大埔頭 ⇋ 航天城
- E42 沙田博康⇋ 機場地面運輸中心
- E33 屯門市中心⇋ 機場地面運輸中心
- E33P 兆康站南⇋ 機場地面運輸中心
- E36 八鄉路⇋ 機場地面運輸中心
- E37 天水圍市中心 ⇋ 機場地面運輸中心
- S64* 東涌逸東⇋ 機場（循環線）
* 建議S64乘客在飛機燃料庫落車，其餘可於赤鱲角南路落車
E32、E41、E42途經青嶼幹線轉車站，E33、E33P、E36及E37途經屯赤隧道轉車站
機管局連續第三年在機場赤鱲角南路設櫻花園，今年範圍比往年更大，添置臥椅和人造草皮。當局亦種植30多棵「好運來」櫻花，希望有兩個不同的開花期，令賞櫻期可長達1個月。
櫻花園開放時間直到晚上8時，晚上會有不同色彩的射燈，讓市民有機會賞不一樣的夜櫻。當局亦有兩手準備，若賞櫻的人流太多，會實施人流管制，確保安全。