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2025-02-21 16:07:00

東涌櫻花園交通｜龍運8條巴士路線賞櫻 沙田屯門天水圍直達赤鱲角南路

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東涌櫻花園交通｜龍運8條巴士路線賞櫻 沙田屯門天水圍直達赤鱲角南路。（公關提供）

東涌櫻花園交通｜龍運8條巴士路線賞櫻 沙田屯門天水圍直達赤鱲角南路。（公關提供）

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東涌赤鱲角機場櫻花園在2月19日免費開放予市民賞櫻，園內櫻花已盛放。龍運巴士有限公司（「龍運」）設8條巴士路線，不論葵芳、沙田、大埔頭、屯門、天水圍甚至東涌居民，乘相關路線在赤鱲角南路或飛機燃料庫落車，就可以輕鬆直達香港賞櫻好去處。

龍運經東涌櫻花園巴士路線

  • E32 葵芳南⇋ 航天城
  • E41 大埔頭 ⇋ 航天城
  • E42 沙田博康⇋ 機場地面運輸中心
  • E33 屯門市中心⇋ 機場地面運輸中心
  • E33P 兆康站南⇋ 機場地面運輸中心
  • E36 八鄉路⇋ 機場地面運輸中心
  • E37 天水圍市中心 ⇋ 機場地面運輸中心
  • S64* 東涌逸東⇋ 機場（循環線）

* 建議S64乘客在飛機燃料庫落車，其餘可於赤鱲角南路落車
E32、E41、E42途經青嶼幹線轉車站，E33、E33P、E36及E37途經屯赤隧道轉車站

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赤鱲角機場東涌櫻花園，已在2月下旬盛放。（公關提供） 赤鱲角 機場櫻花園內的櫻花已徐徐盛 放，今年更新增「櫻花海岸」部分，以 東涌灣作背景映襯櫻花。（公關提供） 龍運有多條巴士路線途經機場櫻花園，讓乘客輕鬆直達賞櫻好去處。（公關提供）

機管局連續第三年在機場赤鱲角南路設櫻花園，今年範圍比往年更大，添置臥椅和人造草皮。當局亦種植30多棵「好運來」櫻花，希望有兩個不同的開花期，令賞櫻期可長達1個月。

櫻花園開放時間直到晚上8時，晚上會有不同色彩的射燈，讓市民有機會賞不一樣的夜櫻。當局亦有兩手準備，若賞櫻的人流太多，會實施人流管制，確保安全。

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