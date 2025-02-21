東涌櫻花園交通｜龍運8條巴士路線賞櫻 沙田屯門天水圍直達赤鱲角南路

東涌赤鱲角機場櫻花園在2月19日免費開放予市民賞櫻，園內櫻花已盛放。龍運巴士有限公司（「龍運」）設8條巴士路線，不論葵芳、沙田、大埔頭、屯門、天水圍甚至東涌居民，乘相關路線在赤鱲角南路或飛機燃料庫落車，就可以輕鬆直達香港賞櫻好去處。

龍運經東涌櫻花園巴士路線

E32 葵芳南⇋ 航天城

葵芳南⇋ 航天城 E41 大埔頭 ⇋ 航天城

大埔頭 ⇋ 航天城 E42 沙田博康⇋ 機場地面運輸中心

沙田博康⇋ 機場地面運輸中心 E33 屯門市中心⇋ 機場地面運輸中心

屯門市中心⇋ 機場地面運輸中心 E33P 兆康站南⇋ 機場地面運輸中心

兆康站南⇋ 機場地面運輸中心 E36 八鄉路⇋ 機場地面運輸中心

八鄉路⇋ 機場地面運輸中心 E37 天水圍市中心 ⇋ 機場地面運輸中心

天水圍市中心 ⇋ 機場地面運輸中心 S64* 東涌逸東⇋ 機場（循環線）

* 建議S64乘客在飛機燃料庫落車，其餘可於赤鱲角南路落車

E32、E41、E42途經青嶼幹線轉車站，E33、E33P、E36及E37途經屯赤隧道轉車站