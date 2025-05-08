東涌毆鬥案14人被捕最細17歲，涉黑幫「新義安」金錢糾紛。

警方於周一(5日)晚上約10時30分接報，指東涌道下嶺皮發生一宗毆鬥案。經調查後，相信牽涉黑幫「新義安」幫派之間的金錢糾紛，共拘捕14名男子，年齡介乎17至51歲，全部涉嫌「毆鬥」，亦皆有黑社會背景。其中一名28歲男子在毆鬥中受傷，前往伊利沙伯醫院求醫時因傷勢可疑，被警方查問時，聲稱由一些不知名人士在其他地方造成作隱瞞，同涉「誤導警務人員」被捕。

活躍於東涌的「陀地」

警方表示，經過翻查閉路電視及作出情報搜集後，迅速掌握事件背後的起因，以及部分涉及毆鬥雙方人士的身份。調查顯示，兩個黑社會團伙在當晚的下嶺皮村附近現場爭執，繼而動武，演變成聚眾毆鬥。14名被捕男子全部有黑社會背景，現正被拘留調查。消息稱，案中毆鬥人士分別來自尖沙咀新義安和觀塘新義安，都是活躍於東涌的「陀地」，相信因黃賭毒等黑幫金錢利益而聚眾毆鬥。當晚現場亦有玻璃碎片及燃燒過的痕迹，警方正循是否涉及汽油彈作出調查。