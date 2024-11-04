東涌爆水管停水12小時　卜國明指水管底部受損罕見

東涌爆水管緊急停水12小時，香港管綫專業學會前會長黃敬向《am730》表示，今次發生事故的水管直徑達1.2米，屬於主要供水管道，輸水量大，而且位處較深，「可能3米、5米深」，爆水管會造成嚴重水土流失，緊急維修時間會較接近民居的分支管道為長。 管道量大沖洗時長 但他指，12小時維修時間較長，估計由於大型管道意外率較低，需時尋找配件，修補後需要沖洗管道，清走髒物和泥沙，「因為管道量大，沖洗時間會長」，同時要用快乾石屎等物料或其他方法填補水土流失，開放前更要驗水辦，確保供水安全。他又指，涉事的主要管道，一般未必做到兩頭供水，故必須完成維修才可恢復供水。

對於水務署三度押後恢復供水時間，黃敬相信，水務署原來以早上6時恢復供水為目標，希望在市民活動前恢復，但實際用時較長，可能是沖洗時間較預期長。他又指，現時不清楚爆水管的原因，估計是水管老化或第三方破壞造成。

卜國明指水管底部損壞罕見 或與侵蝕有關 水務署指今次管道滲漏位置於底部，且有數個滲漏點。工程師學會前會長卜國明向《am730》表示，今次水管滲漏位置位於底部，情況罕見，而且涉及大型管道，「大喉冇咁易損毀」，暫難估計成因，但有可能與水管受侵蝕有關。他解釋，水管滲漏有兩大成因，其一是涉及水管物料老化生銹，則無關位置，其二與外力有關，可能是受到路面車輛壓力，或受到旁邊其他地底工程影響，故水管上方和側面受損的機會較大，水管底部一般較少受影響。他希望水務署可盡快完成調查，並向公眾交代成因。