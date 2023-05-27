東涌綫延綫料2029年完工 林世雄：將支持區內人口和就業發展

運輸及物流局長林世雄今日（27日）發表網誌，指東涌綫延綫項目，將支持東涌區內約11萬人口和新市鎮擴展區內東涌東和東涌西18萬新增人口，以及就業機會的持續發展，標誌東涌新市鎮擴展區朝高速發展方向，邁進重要里程碑。項目預計2029年完工，到時經鐵路由東涌西前往尖沙咀及中環所需時間，將較路面交通快超過10分鐘，而經鐵路由東涌東前往尖沙咀及中環則快約20分鐘，估計項目可為香港帶來3.9%的經濟內部回報。



林世雄又指，隨著鐵路和主要幹道項目陸續落成，本港的鐵路及主要幹道網絡大致能滿足短期至中期直至2041年的運輸需求。當局將就「三鐵三路」進行初步技術評估，今年第4季制訂香港未來的主要運輸基建發展藍圖。