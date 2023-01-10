東涌線延線｜行會通過興建東涌線延線項目 目標於2029年竣工

​行政長官會同行政會議今日（10日）根據《鐵路條例》批准進行東涌線延線項目。項目預計將於今年動工，並於2029年竣工。東涌線延線項目主要分為「東涌東段」及「東涌西段」兩部分。其中「東涌東段」將於現有欣澳站及東涌站之間的東涌東填海區建造東涌東站，並涉及對現有東涌線約1.2公里長的路軌進行改道。東涌東站為地面車站，設有高架車站大堂。至於「東涌西段」則將從現有東涌站的鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西建造東涌西站。東涌西站為地底車站，將成為東涌線的新終點站。

前往尖沙咀或中環料分別減少12及21分鐘

政府發言人表示，東涌西和東涌東一帶的東涌新市鎮擴展區是香港重要的中長期土地供應來源之一，以滿足房屋、經濟和社會方面的需要。東涌線延線將提供直接出入該區的鐵路服務，以支持該區人口和就業機會長遠持續增長。東涌線延線項目落成後，相比路面交通工具，經鐵路由東涌西站及東涌東站前往尖沙咀或中環所需的時間，預計可分別減少約12及21分鐘。

原方案及修訂方案分別2021年及2022年刊憲

東涌線延線的原來方案及修訂方案分別在2021年12月10日及2022年6月24日刊憲。其後，政府接獲一些反對意見，已與港鐵公司仔細檢視每項意見的理據，並與反對者會面，解釋鐵路計劃和回應他們關注，以期釋除疑慮。此外，政府亦已將反對意見提交行政會議考慮。