東涌綫10.26提早兩小時收車 港鐵：騰出時間進行東涌延綫工程

港鐵未來再有特別行車安排，為配合港鐵東涌綫延綫大型路軌改道工程，東涌綫於10月26日將進行一次小範圍的服務調整，屆時往來欣澳與東涌站的列車服務將提前約2小時停止，港鐵將安排免費接駁巴士往返兩個車站。

港鐵續指，東涌綫延綫工程影響下，東涌往香港站的最後一班車，將於晚上11時01分開出；而香港往東涌站的尾班車，則將於晚上11時07分開出。屆時會有接駁巴士往返欣澳及東涌，而欣澳和香港站之間就維持正常列車服務兩至三分鐘一班。 至於機場快線則不受影響。 東涌綫延綫項目下的東涌延綫工程，目標在現有欣澳與東涌站之間，新增東涌東和東涌西兩個站；並要將原有東涌綫正綫路軌改道，建造1.2公里新路軌，接駁新車站，相關工程料2029年底建成。是次提早收車則源於東涌東站的接駁工程。