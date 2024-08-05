東涌綫10.26提早兩小時收車 港鐵：騰出時間進行東涌延綫工程

港鐵未來再有特別行車安排，為配合港鐵東涌綫延綫大型路軌改道工程，東涌綫於10月26日將進行一次小範圍的服務調整，屆時往來欣澳與東涌站的列車服務將提前約2小時停止，港鐵將安排免費接駁巴士往返兩個車站。
港鐵續指，東涌綫延綫工程影響下，東涌往香港站的最後一班車，將於晚上11時01分開出；而香港往東涌站的尾班車，則將於晚上11時07分開出。屆時會有接駁巴士往返欣澳及東涌，而欣澳和香港站之間就維持正常列車服務兩至三分鐘一班。 至於機場快線則不受影響。
東涌綫延綫項目下的東涌延綫工程，目標在現有欣澳與東涌站之間，新增東涌東和東涌西兩個站；並要將原有東涌綫正綫路軌改道，建造1.2公里新路軌，接駁新車站，相關工程料2029年底建成。是次提早收車則源於東涌東站的接駁工程。
料工程可在翌日開車前完成
東涌綫延綫項目經理梁寶寶表示，為減低工程對行車的影響，港鐵把工程分拆成過百日進行，「每日東涌綫要行車19小時，收車後只有黃金兩小時進行工程。」然而，是次工序為最重要的道岔安裝，相關工序需4至5小時無間斷進行，因此須提早「收車」 騰出時間。
她又指，東涌東站一共有4個道岔需安裝，而另外3次的道岔安裝工序，港鐵計劃在未來3年內進行，並會視乎改道工程進度，作出調整及確認，適時公布詳情。
機場鐵路總管呂幹貽表示，是次工程預計可在翌日開車前完成，他又強調，團隊會關注工程進度，如發現工程會影響通車，會提早通知公眾和進行應對方案。他預計是次工程影響數千人，並提醒市民，當日提供的接駁巴士或受路面情況影響，而一般車程亦會較坐地鐵長，呼籲市民當日提早出行。