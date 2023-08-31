東涌車禍｜保母車疑越線與巴士相撞　共34人受傷當中3人嚴重 (持續更新)

今早(31日)7時54分，消防接報指一輛英基智新書院的校巴沿東涌翔東路往東涌行駛，當駛至近深水角變電站對開時，與一輛愉景灣雙層巴士相撞，兩車雙雙剷入路邊草叢，嚴重損毀，其中校巴右邊車身嚴重損毀，雙層巴士車頭亦毀爛，擋風玻璃碎裂。

東涌翔東路今早(31日)發生嚴重交通意外，一輛雙層巴士與保母車相撞。警方及消防在中午交代案情，指事件導致34人受傷，當中3人傷勢嚴重；在34名傷者中，保母車上有21名傷者，包括19名學童受傷及2名保母車司機及保母本人受傷，巴士上就有13名傷者，據警方初步調查顯示，懷疑是保母車越線，導致今次意外。

涉19學童受傷 保母車司機及2男童傷勢嚴重

警方及消防表示，車禍造成34人受傷，包括保母車上19名學童、保母車司機及保母本人，餘下就是巴士上的傷者，其中保母車司機及2男童傷勢嚴重，全部傷者在現場經初步治療後送往北大嶼醫院、瑪嘉烈醫院、屯門醫院及仁濟醫院。警方初步調查顯示，懷疑是保母車偏離行車線，導致兩車雙撞，警方會從路面環境，司機健康和精神狀態，及車輛機件調查。

警方指，涉案的巴士男司機25歲，有2年巴士駕駛資格，案發時由愉景灣開往欣澳；涉事校巴男司機65歲，有20年駕駛經驗，當時由屯門接載學童往愉景灣。

至於涉事姓劉的巴士司機向傳媒憶述車禍一刻時指，校巴突然越線，他「即刻落Brake，但已經撞咗，因為距離好近。」他在車禍中一度被困，要由救護員戴上頸箍再扶落車。

英基學校協會：正聯繫家長及與校巴運營商協調

涉事保母車是英基智新書院的校巴，英基學校協會表示，英基智新書院和協會的工作人員就到現場，為有需要的人士提供支援，協會正聯繫乘坐校車的學生家長，並直接與校巴運營商協調。

運輸署宣布，因交通意外，翔東路(來回方向)近深水角變電站的全線仍然封閉，北大嶼山公路(往東涌方向)近深水角變電站的慢線現已解封。受影響巴士路線須改道行駛，駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。