東涌「樂建居」項目設青少年幼兒中心護理院　區議員憂未能滿足社區需要

房屋局今年公布「樂建居」政策框架，選取包括東涌第122區用地，供私人發展商投標興建資助出售單位，預計提供1,600伙，最快今年底招標。招標文件除會列明定價和單位面積要求，亦會規定發展商在項目內興建福利設施，落成後交還政府作為政府物業。社署表示，項目內的福利設施包括綜合青少年服務中心、提供100個服務名額的幼兒中心和提供100個服務名額旳長期護理院，而保護家庭及兒童服務課(中西南及離島)分處亦會設於設施內。

項目現為非工業用地，地盤總面積為14,266平方米，項目鄰近東涌海濱長廊，鄰近「中央綠園」，可貫通附近的公私營住宅項目和東涌海濱長廊。