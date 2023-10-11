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2023-10-11 19:51:18

東涌「樂建居」項目設青少年幼兒中心護理院　區議員憂未能滿足社區需要

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東涌第122區用地將興建「樂建居」。(資料圖片／陳奕釗攝)

東涌第122區用地將興建「樂建居」。(資料圖片／陳奕釗攝)

房屋局今年公布「樂建居」政策框架，選取包括東涌第122區用地，供私人發展商投標興建資助出售單位，預計提供1,600伙，最快今年底招標。招標文件除會列明定價和單位面積要求，亦會規定發展商在項目內興建福利設施，落成後交還政府作為政府物業。社署表示，項目內的福利設施包括綜合青少年服務中心、提供100個服務名額的幼兒中心和提供100個服務名額旳長期護理院，而保護家庭及兒童服務課(中西南及離島)分處亦會設於設施內。

項目現為非工業用地，地盤總面積為14,266平方米，項目鄰近東涌海濱長廊，鄰近「中央綠園」，可貫通附近的公私營住宅項目和東涌海濱長廊。

房屋局今年公布「樂建居」政策框架。(資料圖片／林俊源攝)

房屋局今年公布「樂建居」政策框架。(資料圖片／林俊源攝)

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郭平︰東涌長期缺托兒護老服務

離島區議員郭平表示，東涌區長期缺乏社福服務設施，批評政府按《香港規劃標準與準則》釐定提供設施的數量，但由於東涌區公營房屋較多，加上時代改變，有關標準落後實際需要，造成低估實際需求。他指出，東涌長期欠缺托兒服務和護老院等設施，而未來10至15年後，東涌將會新增14.4萬人口，若政府堅持按現時規劃標準設定設施，將造成嚴重的社區福利設施不足。

他舉例，區內居屋屋苑停車位不足，「10個有6、7個係冇泊位」，實際上已顯示規劃標準不設實際。他建議政府盡快更新標準，以增加區內設施數量，擔心「樂建居」即使有新設施落成，仍是不足社區需要。

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