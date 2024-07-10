東涌「綠公仔」倒數器若證有成效　運輸署擬再於其他過路處測試

東涌達東路與美東街交界的燈控行人過路處，正測試新款行人倒數器。運輸及物流局局長林世雄表示，初步數據顯示，行人在綠色人像燈閃動完結前完成橫過馬路的情況有所改善，研究團隊正詳細分析搜集到的數據和撰寫報告，若成效正面會考慮在其他過路處試驗。

林世雄指，大學團隊正就調查的數據進行詳細分析及撰寫報告，以總結在東涌試點的結果，以及探討如何進一步驗證新款行人倒數器的成效。若結果證實成效正面，如有效減少行人在「綠色人像」燈完成閃動前仍未能完全橫過馬路的比例、改善行人過路安全，運輸署會考慮進一步挑選其他環境不同的過路處試驗，如人流量、路口闊度以至過馬路所需的時間、不同的當區人口特徵等，以更全面掌握新款行人倒數器成效。