東瀛遊山姆團｜朝聖團429元包兩日一夜 再送一物吸大量查詢

本地旅行社東瀛遊亦看準需求，近日就推出「東莞、深圳純玩兩天團」，團費最平只要429港元起，行程最大亮點便是到深圳前海山姆旗艦掃貨，而且更附送兩人一張山姆一年會籍會員卡，據悉一推出已接獲過百查詢。

港人北上深圳消費成新常態，當中最熱門朝聖地方必定是山姆超市，日用品、家品電器價錢實惠，吸引不少港人特意掃貨。本地旅行社東瀛遊亦看準市場需求，推出「東莞、深圳純玩兩/三天團」，團費最平只要429港元起，行程最大亮點便是到深圳前海山姆旗艦掃貨，而且更附送兩人一張山姆一年會籍會員卡，據悉一推出已接獲過百查詢。

東瀛遊近日推出「東莞、深圳純玩兩/三天團」，兩天團團費429元起，包括住宿、交通及飲食費用，連同全程服務費140元，埋單570元有找。團員於深圳灣口岸或羅湖口岸集合，乘旅遊巴前往東莞遊，景點包括松山湖八景之首「松湖煙雨」，欣賞落羽杉自然景觀；以及到有「嶺南小麗江」之稱的西溪古村。最後返回深圳山姆超市消費購物，再送團友至深圳灣/羅湖口岸解散。團費包括東莞酒店住宿一晚(每團贈送K房一間任唱至晚上10時、2張麻雀枱任打)，以及四餐膳食，當中三餐更是自助餐。

由於山姆超市採用會員制度，故行程最吸引的是每兩位團友可獲贈一張山姆一年會籍會員卡（價值260人民幣），之後一年可隨時攜證自行再次入場購物。

首團最快1月6日出發 不少日子已成團

根據東瀛遊網站資料，首團最快於1月6日出發，其後逢二、四、六、日出發，當中不少日子已成團或即將成團，反應熱烈。此外，「東莞、深圳純玩三天團」同樣包括山姆超市購物行程，除上述兩天團行程外，亦會額外到大嶺山森林公園觀音寺、農貿市場等景點參觀，團費529元起。

