東瀛遊推直航日本米子5天團　禤國全：料暑期報日本團人數逾1.2萬人

全面通關後，前往日本的旅客急增，據日本政府最新數據顯示，今年4月份入境旅客大幅上升，其中訪日的本港旅客人次更達15.2萬，超逾2019年同期8成。而暑假旺季來臨之票，東瀛遊宣布聯乘香港航空，推出直航日本鳥取米子包機。

暑期限定合共逾2600個機位

東瀛遊指，直航日本鳥取米子屬暑期限定，由7月18至8月15日，每週3班，逢星期二、四、日出發，早去黃昏機返港 ，共15班機、合共逾2,600個機位，其中旅行團包括岡山任摘任食白桃、森林牧場公園觀賞時令花卉、獅子狗魚棒 DIY 製作體驗、松江花鳥園觀賞企鵝散步、體驗全日本最壯麗的砂丘美景、參觀島根海洋館(AQUAS)，更會到訪鬼太郎及名偵探柯南的故鄉。

東瀛遊表示，是次專機更喜獲日本鳥取縣政府大力支持，5天團費由11,299元起；亦可選擇自由行套票，機票及酒店5天套票，只需5,899元起；暑假出發來回香港米子淨機票只需4,799元起。