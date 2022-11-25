東瀛遊斥資2000萬　農曆新年推北海道及四國高松直航包機

本港實施「0+3」 及日本通關後，市民外遊意欲增加。東瀛遊自6月首個日本團出發，客量激增至今已有逾萬人。為迎來疫後首個農曆新年旺季，東瀛遊宣佈斥資約2,000萬，成為疫後首間聯乘日本航空，以及香港快運兩間航空公司的旅行社，推出多班直航北海道札幌及四國高松的包機。

成疫後首間聯乘兩航空公司旅行社

東瀛遊和日本航空合作的包機，推出農曆新年1月 20(年廿九)及25日(年初五) 直飛北海道札幌的5天航班，配合包機而設計的北海道5天團團費只須$13,699起，農曆新年出發的共2個航班，合共400個機位。推出市場接近一周後，反應非常熱烈，有個別團種已迅即額滿售罄。

至於和香港快運合作直飛四國高松的包機，則由明年1月22(年初一)起直至4月初，逢星期二、四、日出發，每星期3班，共36班及超過6,000個機位。暢遊四國、關西大阪及岡山廣島等地的5天之旅團費亦只須$6,899起，配合農曆年、復活節及櫻花盛開期的旺季，相信有一定的吸引力。

禤國全：日本團收客量錄強勁增長

東瀛遊旅行社執行董事禤國全稱：「自『0+3』實施後，日本團收客量錄得強勁增長，收客至今已超過一萬人，有超過400個團成行，按月增幅均有3倍。現在是收聖誕團的高峰期，收客量已達7成半爆滿，其中北海道最受歡迎，佔一半，他坦言現時航空公司運力尚未完全恢復，加上緊接聖誕及農曆年是疫後第一個大旺季，故耗資逾2,000萬在包機計劃。」

禤指未來外遊市道將會持續暢旺，對前景充滿信心，今個月已有約 100 個外遊團成團，料12 月出團量超過200團 ，包括日本、長線及東南亞，料整體客量可回復疫情前的3成半，明年第一第二季可回復至疫前一半。