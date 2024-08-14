東瀛遊：非紅色黑色外遊警示 日本巨大地震預警旅行團不會退款

日本宮崎縣上周四(8日)發生7.1級地震，當局隨後發布南海海槽巨大地震預警，網上有不少即將出發往日本的港人留言表示擔心。東瀛遊執行董事禤國全指，有部分團友曾向旅行社查詢，職員會向客人解釋日本當局的做法只屬預警；因特區政府並沒有發出紅色或黑色外遊警示，如客人決定不出發，旅行社不會賠償。
禤國全又稱，未見過日本發出類似警告，可能因為當地正值黃金周假期，提醒民眾玩樂之餘，要留意地震風險。他續指，東瀛遊目前有80個旅行團、約2,000名團友在日本，無受地震影響；公司有開設應急小組，如遇上當年日本的「3.11」大地震，可在短時間內聯絡過千名旅客，處理突發情況。
旅保8月8日地震前劃界
香港保險業聯會行政總監劉佩玲則提醒，旅遊保險保障在8月8日地震劃界；其後購買的保險，是否受保須由當地專家定義新發生的地震是否為8月8日地震的餘震，如果是則會定義為已在8月8日發生的事件，或不會理賠。她呼籲市民最好在買機票後盡快買旅遊保險，保單會即時生效。
日氣象廳：南海海槽地殼未現變化
日本氣象廳昨就大地震預警提供最新資訊，稱在南海海槽未有觀察到地震活動有特別改變，或地殼變形顯示板塊邊界有異動。氣象廳指，上周四震央日向灘及鹿兒島大隅半島附近錄到多次地震，本州紀伊半島及伊勢灣亦有輕微地震，但並非不尋常。根據日媒報道，日本中部至西南部縣均為巨大地震高危地區，包括靜岡、和歌山、高知、愛知、愛媛和大分；從東部茨城縣至南面沖繩的太平洋沿岸受海嘯威脅，高知縣黑潮町和土佐清水市或遇最高34米巨浪，靜岡縣下田市則料有33米高巨浪。