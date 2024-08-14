東瀛遊：非紅色黑色外遊警示 日本巨大地震預警旅行團不會退款

日本宮崎縣上周四(8日)發生7.1級地震，當局隨後發布南海海槽巨大地震預警，網上有不少即將出發往日本的港人留言表示擔心。東瀛遊執行董事禤國全指，有部分團友曾向旅行社查詢，職員會向客人解釋日本當局的做法只屬預警；因特區政府並沒有發出紅色或黑色外遊警示，如客人決定不出發，旅行社不會賠償。

禤國全又稱，未見過日本發出類似警告，可能因為當地正值黃金周假期，提醒民眾玩樂之餘，要留意地震風險。他續指，東瀛遊目前有80個旅行團、約2,000名團友在日本，無受地震影響；公司有開設應急小組，如遇上當年日本的「3.11」大地震，可在短時間內聯絡過千名旅客，處理突發情況。