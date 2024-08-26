東盟電影節9月5日至28日舉行　免費放映逾20部電影

香港-東盟協會將於9月5日至28日舉行第二屆東盟電影節，會免費放映逾20部電影。市民可於電影節官方網站登記換領門票，門票數量有限，先到先得。
東盟電影節將安排免費放映逾20部電影，包括在泰國錄得年度最高票房的《全職乖孫》、榮獲第25屆上海國際電影節亞洲新人單元最佳女主角提名的老撾電影《訊號》、菲律賓首部提交角逐奧斯卡最佳國際影片的動畫電影《身體拼圖》、號稱馬來西亞歷來最高預算的電影《瑪爾巴特》等。
此外，當中約10部放映電影，包括《加東》、《七封信》、《瑪爾巴特》等將設映後座談會，與本地青年及在港就學的東盟學生見面，加強他們對電影的理解及體驗。部分活動更邀請了香港知名電影業人士，如《淪落人》導演陳小娟和《過時。過節》導演曾慶宏進行映後對談，深化電影節期間的文化交流。
冀透過電影獨有魅力跨越語言界限
香港-東盟協會主席黃永光表示，中國與東盟國家之間的貿易及交流歷史悠久，為彼此的合作奠定了堅實基礎。協會很高興今年再次舉辦東盟電影節，透過電影獨有的魅力跨越語言界限，創造共同體驗，凸顯香港作為連接東盟與中國內地的橋樑角色，加強其作為區內文化交流的重要樞紐地位。他期望透過東盟電影讓香港觀眾，尤其是年輕一代，對東盟國家豐富且深厚的文化底蘊和創意產業有獨特的體驗。