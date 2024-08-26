東盟電影節9月5日至28日舉行 免費放映逾20部電影

此外，當中約10部放映電影，包括《加東》、《七封信》、《瑪爾巴特》等將設映後座談會，與本地青年及在港就學的東盟學生見面，加強他們對電影的理解及體驗。部分活動更邀請了香港知名電影業人士，如《淪落人》導演陳小娟和《過時。過節》導演曾慶宏進行映後對談，深化電影節期間的文化交流。