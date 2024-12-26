東航C919明年起執飛上海至香港航班　首航日香港出發單程毋須一千人仔

中國東方航空計劃明年元旦起，使用國產大型客機C919執飛上海虹橋至香港的「滬港快線」來回航班，暫定每日往返一班，其中首航日派出的C919更會披上特別版塗裝，以「閃耀中國紅」翱翔。以C919執飛的一對航班，分別是上海出發的MU721和香港出發的MU722，機票現已在系統開售。
東航C919訂單累計105架
《am730》在26日下午3時許到東航網站，發現購買首航日上海出發的MU721，單程機票「基礎經濟艙」和「公務或頭等艙」機票分別需要人民幣2,203元和4,943元起，折合港幣約2,344元和5,260元；香港回程往上海的MU722，首航日的「基礎經濟艙」和「公務或頭等艙」機票則要人民幣997和5,503元起，折合港幣約1,061元和5,856元。
東航表示，公司現時累計C919訂單達到105架，是目前C919機隊規模最大的航空公司，又指香港將成為東航C919定期執飛商業航班的第九個城市。
陳美寶指示民航處和機管局提供協助
運輸及物流局在社交網站表示，局長陳美寶感謝中國民用航空局一直以來的大力支持，希望今次恆常執飛計劃可讓更多市民有機會乘搭C919飛機，亦可讓乘搭有關航班的國際旅客，更認識中國民航科技的發展，讓香港這個國際航空樞紐發揮「引進來、走出去」的優勢。她已指示民航處和機管局，為首航及之後的定期航班提供全面協助，早前曾亦與中國商飛代表會面，感謝對方的客戶服務成立香港辦事處，香港可以在更多範疇作出支援及配合，推動國產飛機走向世界。