東航C919明年起執飛上海至香港航班　首航日香港出發單程毋須一千人仔

中國東方航空計劃明年元旦起，使用國產大型客機C919執飛上海虹橋至香港的「滬港快線」來回航班，暫定每日往返一班，其中首航日派出的C919更會披上特別版塗裝，以「閃耀中國紅」翱翔。以C919執飛的一對航班，分別是上海出發的MU721和香港出發的MU722，機票現已在系統開售。

東航C919訂單累計105架 《am730》在26日下午3時許到東航網站，發現購買首航日上海出發的MU721，單程機票「基礎經濟艙」和「公務或頭等艙」機票分別需要人民幣2,203元和4,943元起，折合港幣約2,344元和5,260元；香港回程往上海的MU722，首航日的「基礎經濟艙」和「公務或頭等艙」機票則要人民幣997和5,503元起，折合港幣約1,061元和5,856元。