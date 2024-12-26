熱門搜尋:
聖誕2024 美國減息 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-12-26 16:48:10

東航C919明年起執飛上海至香港航班　首航日香港出發單程毋須一千人仔

分享：
C919執飛上海至香港航線首日，將派出特別版塗裝的客機。(東航圖片)

C919執飛上海至香港航線首日，將派出特別版塗裝的客機。(東航圖片)

adblk5

中國東方航空計劃明年元旦起，使用國產大型客機C919執飛上海虹橋至香港的「滬港快線」來回航班，暫定每日往返一班，其中首航日派出的C919更會披上特別版塗裝，以「閃耀中國紅」翱翔。以C919執飛的一對航班，分別是上海出發的MU721和香港出發的MU722，機票現已在系統開售。

中國東方航空C919執飛上海至香港航線首日的去程機票價格。(東航網站截圖) 中國東方航空C919執飛上海至香港航線首日的回程機票價格。(東航網站截圖)

東航C919訂單累計105架

《am730》在26日下午3時許到東航網站，發現購買首航日上海出發的MU721，單程機票「基礎經濟艙」和「公務或頭等艙」機票分別需要人民幣2,203元和4,943元起，折合港幣約2,344元和5,260元；香港回程往上海的MU722，首航日的「基礎經濟艙」和「公務或頭等艙」機票則要人民幣997和5,503元起，折合港幣約1,061元和5,856元。

adblk6

東航表示，公司現時累計C919訂單達到105架，是目前C919機隊規模最大的航空公司，又指香港將成為東航C919定期執飛商業航班的第九個城市。

陳美寶指示民航處和機管局提供協助

運輸及物流局在社交網站表示，局長陳美寶感謝中國民用航空局一直以來的大力支持，希望今次恆常執飛計劃可讓更多市民有機會乘搭C919飛機，亦可讓乘搭有關航班的國際旅客，更認識中國民航科技的發展，讓香港這個國際航空樞紐發揮「引進來、走出去」的優勢。她已指示民航處和機管局，為首航及之後的定期航班提供全面協助，早前曾亦與中國商飛代表會面，感謝對方的客戶服務成立香港辦事處，香港可以在更多範疇作出支援及配合，推動國產飛機走向世界。

C919飛機去年12月曾來港展示。(資料圖片) C919飛機去年12月曾來港展示。(資料圖片／中通社) C919飛機去年12月曾來港展示。(資料圖片) C919飛機去年12月曾來港展示。(資料圖片) C919飛機去年12月曾來港展示。(資料圖片)
全球最佳航空公司排名2024｜國泰排第幾？邊間第一？（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜維珍澳洲/大西洋第10名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜澳洲航空第9名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜阿提哈德航空第8名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜全日空第7名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜法航/荷航第6名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜阿聯酋航空第5名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜新西蘭航空第4名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜國泰航空第3名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜大韓航空第2名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜卡塔爾航空第1名（am730製圖） 全球最佳航空公司排名2024｜前25名（am730製圖）

amFUN聖誕狂賞🎁狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈👉

amFUN聖誕狂賞 狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈