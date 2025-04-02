東華三院甲辰年及乙巳年董事局交代就職典禮 新任主席何猷啟 矢志「啟迪大猷 善行萬里」

扎根香港155年的東華三院，昨日於東華醫院地下禮堂舉行甲辰年及乙巳年董事局交代就職典禮，邀得民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士親臨主禮，新任乙巳年董事局主席何猷啟將帶領董事局成員，肩負起管治東華三院的重任，帶領東華三院於善業路上持續創新，讓慈善足跡跨越萬里。
新一屆東華三院乙巳年董事局成員在民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士主持的監誓儀式後正式就任。董事局於未來1年將以「啟迪大猷 善行萬里」為管治理念，繼續緊守「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的宗旨，與時並進，配合社會轉變和市民需要，以優化各項服務，務求為市民提供更全面、更精準的服務。
新任主席何猷啟於致辭時表示，適逢今年東華三院慶祝成立155周年，該院創作了155周年院慶標誌以配合「行善無界限」的主題，更誠邀廣大市民一同參與院慶活動，凝聚社會各界的愛心與善心，支持該院的服務發展。何猷啟主席指東華三院的服務單位已增至392個，而來年連同醫院服務的經常性開支將增至約133億元，該院會繼續審慎理財，善用每分每毫，提供各種適切的服務，惠及有需要的市民。
全面優化醫療項目 關顧基層健康
何猷啟主席介紹來年的工作重點，醫療服務方面將全力支持各項發展工程，包括於2029年年底完成的廣華醫院第二期重建計劃、東華醫院內各中醫服務單位的擴建及翻新工程，並落實更換2輛中醫流動診所及添置1輛全新的中醫流動診所。東華三院亦會為各醫院添置先進的醫療儀器和醫務配套設備，同時配合特區政府的醫療政策，包括營運中西區地區康健中心及3間地區康健網絡「樂妍站」。 此外，亦會持續透過不同病人助醫計劃或資助計劃，協助有經濟困難的病人接受醫管局安全網涵蓋範圍以外的各種治療。
促進全人發展 拓展學生視野
何猷啟主席表示，東華三院將配合地區教育發展需要，於將軍澳86區籌劃3個校舍重置計劃。而位於九龍塘聯福道的2所全新特殊學校校舍亦預計於2026年9月投入運作。該院計劃出版「東華三院德育拓展課程」專刊，總結多年來推行德育課程的教學經驗與成果。此外，今年的東華三院學生大使將遠赴德國，進行參訪活動及文化交流；又會籌辦巴塞隆拿足球交流團，積極推動學生的運動意識和體育文化。
在專上教育方面，東華學院於本學年開辦香港首個自資醫療影像學（榮譽）理學士課程，隨即被納入下個學年的「指定專業／界別課程資助計劃」內，令學院提供的資助學位增加至1,145個；同時，東華學院現正循政府《成立私立大學的路線圖》邁步向前，期望今年內完成相關評審程序，並向行政長官會同行政會議提交申請授予大學及應用科學大學名銜。
多元社會服務 照顧各方需要
何猷啟主席指，來年會推進多個大型建設項目，包括大口環道的賽馬會護理安老院重建計劃，預計可提供超過800個安老及康復服務名額。另外，小欖峻庭的營運亦進入第二階段，預期可提供400個住宿服務名額及400個日間訓練名額。
何猷啟主席又指，早前東華三院成功投得香港房屋協會位於粉嶺混合式房屋項目中的安老院舍營運合約，提供56個自負盈虧宿位，並會為當區「長者安居樂」200多伙住戶提供24小時緊急支援服務。
東華三院一直積極支持青年發展，其中共創明「Teen」校友會，今年將會迎來第二屆共4,000名校友，該院會繼續舉辦各類型活動，以助他們擴闊視野；此外，東蒲亦會推出「最後衝刺！全方位備考DSE支援計劃」，為居於不適切住所的學生提供學習和生活上的全面支援。
該院有份參與營運的元朗攸壆路簡約公屋，已迎來第一批入伙住戶；與此同時，由房屋局資助、該院興建及營運的第三個過渡性房屋項目 — 元朗的「流浮‧東寓」，預計於今年年中竣工，提供約1,233個單位，協力解決香港居住問題。
提升公共服務質素 珍視文化保育
何猷啟主席表示，東華三院將與湖南長沙民政職業技術學院殯儀學院簽訂培訓協議，讓員工接受專業培訓；又會舉辦一系列廟宇和秋祭巡遊活動等，重現太平山區百年經典及本土文化傳統。早前董事局更撥款支持於東華義莊設立多媒體展示室，加深市民對香港早期華人遷移歷史和喪葬文化的認識。
適逢今年亦是東華三院文物館成立55周年，該院計劃舉辦名伶阮兆輝南音音樂會；又會與江門中國僑都華僑華人博物館合辦展覽，闡述東華三院與五邑地區的各項慈善交流及百年深厚情誼。
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