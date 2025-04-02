東華三院甲辰年及乙巳年董事局交代就職典禮 新任主席何猷啟 矢志「啟迪大猷 善行萬里」

東華三院乙巳年董事局主席何猷啟（前排右四）聯同其他董事局成員在民政及青年事務局局長麥美娟（前排左五）監督下宣誓就職。

扎根香港155年的東華三院，昨日於東華醫院地下禮堂舉行甲辰年及乙巳年董事局交代就職典禮，邀得民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士親臨主禮，新任乙巳年董事局主席何猷啟將帶領董事局成員，肩負起管治東華三院的重任，帶領東華三院於善業路上持續創新，讓慈善足跡跨越萬里。

新一屆東華三院乙巳年董事局成員在民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士主持的監誓儀式後正式就任。董事局於未來1年將以「啟迪大猷 善行萬里」為管治理念，繼續緊守「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的宗旨，與時並進，配合社會轉變和市民需要，以優化各項服務，務求為市民提供更全面、更精準的服務。

新任主席何猷啟於致辭時表示，適逢今年東華三院慶祝成立155周年，該院創作了155周年院慶標誌以配合「行善無界限」的主題，更誠邀廣大市民一同參與院慶活動，凝聚社會各界的愛心與善心，支持該院的服務發展。何猷啟主席指東華三院的服務單位已增至392個，而來年連同醫院服務的經常性開支將增至約133億元，該院會繼續審慎理財，善用每分每毫，提供各種適切的服務，惠及有需要的市民。

全面優化醫療項目 關顧基層健康

何猷啟主席介紹來年的工作重點，醫療服務方面將全力支持各項發展工程，包括於2029年年底完成的廣華醫院第二期重建計劃、東華醫院內各中醫服務單位的擴建及翻新工程，並落實更換2輛中醫流動診所及添置1輛全新的中醫流動診所。東華三院亦會為各醫院添置先進的醫療儀器和醫務配套設備，同時配合特區政府的醫療政策，包括營運中西區地區康健中心及3間地區康健網絡「樂妍站」。 此外，亦會持續透過不同病人助醫計劃或資助計劃，協助有經濟困難的病人接受醫管局安全網涵蓋範圍以外的各種治療。