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2024-01-17 07:30:00
日報

東華三院「奔向共融」 香港賽馬會特殊馬拉松2024 展現共融精神 傷健齊享運動樂趣

資料由客戶提供

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運動不限社群，智障人士與一般人一樣可享受運動的樂趣，建立健康生活態度。於剛過去的周日（1月14日），東華三院在金鐘龍和道及中西區海濱長廊（中環及灣仔段）圓滿舉辦了「奔向共融」— 香港賽馬會特殊馬拉松2024（簡稱iRun），吸引超過4,000名智障跑手和健全伴跑員參加，在風和日麗的早上，攜手發揮傷健共融的精神，一同投入馬拉松運動。

是次東華三院「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松2024，邀得香港特別行政區財政司司長陳茂波大紫荊勳賢GBS太平紳士、香港賽馬會董事黃嘉純SBS太平紳士、東華三院主席韋浩文先生、東華三院「共融大使」蘇樺偉先生BBS及蔡思貝小姐等多位嘉賓，共同主持起跑禮。

香港特別行政區財政司司長陳茂波大紫荊勳賢GBS太平紳士為iRun主持起步禮。

內地及澳門選手參與 齊支持傷健共融

東華三院主席韋浩文先生致辭時表示，今屆賽事有超過4,000人參與，回到疫情前的盛況，實在讓人振奮，希望參加者將運動習慣推廣至身邊人，共建美好健康的社區。今屆更請來國內多個地區的智障人士及其伴跑員來港參與iRun，除了澳門和廣東省的參加者，更首次有北京的智障跑手及其伴跑員來港參與，一同宣揚傷健共融，令賽事更添意義。

東華三院主席韋浩文先生指今屆賽事有超過4,000人參與，實在讓人振奮。

樂見參與人數增加 積極構建健康社區

香港賽馬會董事黃嘉純SBS太平紳士亦樂見今年參與特殊馬拉松的跑手、團體和義工數目大幅增加，可見賽事有效推廣傷健共融和健康生活的訊息。他並指出馬會一直重視市民健康，多年來支持不同機構推出各類型項目，積極構建「健康社區」。香港賽馬會慈善基金自2012年開始支持iRun賽事舉行，並於2021年撥捐逾1,100萬港元，以支持賽事之後連續3年的經費。

傷健人士增互動 家庭校園齊參與

東華三院自2011年起，舉辦「奔向共融」- 香港特殊馬拉松比賽，讓智障人士加入跑步行列，既可強健體魄，也可加強他們與健全人士的溝通和互動。iRun設3公里挑戰盃及共融跑，必須由一位智障跑手夥拍一位健全伴跑員參賽。此外，賽事亦設「iRun傳‧家跑」，透過特殊學校邀請6至11歲的智障兒童夥拍家人一同享受運動的樂趣，亦讓這些有特殊需要的家庭增加社會參與，團結他們並互相扶持。今屆的「iRun傳‧家跑」共有130組家庭參加，合共356名跑手報名，反應非常熱烈。

iRun還設有「企業共融盃」及「與校共融」計劃，今年有24間不同院校超過8,300名中學及大專生，透過講座和工作坊認識智障人士的能力，部分學生更成為伴跑員，夥拍不同復康單位的智障人士一同練習和參賽，學習專業的跑步知識和技巧之餘，亦讓大家互相認識和接觸，實踐傷健共融，以及讓同學及智障朋友一同享受iRun年度特殊馬拉松的樂趣。

香港賽馬會董事黃嘉純SBS太平紳士指出，馬會一直重視市民健康，積極構建「健康社區」。

跑手分享

齊當伴跑員 支持智障跑手發揮潛能

平日就算工作多忙都會抽時間跑步，早前更於半馬賽事打破個人最佳成績的蔡思貝，首次以伴跑員身份，與智障跑手一同完成賽事，對她而言是全新的體驗。「我在跑步時環顧身邊的選手，都由伴跑員陪同一起跑，讓我很感動。作為伴跑員需要感受身邊跑手的步速和想法，感覺如連繫在一起。能用自己的力量去幫助他人達成目標，讓運動更有意義和開心。」

多年堅持參與 享受運動過程

鄭偉駿參加iRun至今已有8年，鄭爸爸每次都擔任伴跑員。偉駿指現時代表綜合職業復康中心參賽，自己享受跑步，與家人朋友分享更開心，身體亦更健康。鄭媽媽說昔日偉駿做任何事都是「3分鐘熱度」，但卻堅持參加iRun，而且變得更快樂和積極。iRun也成為偉駿和同學及朋友的共同話題，令其社交能力提升，亦肯做其他運動。偉駿與爸爸一起練習不但增進親子關係，家庭相處亦更融洽。

關於iRun :https://i-run.tungwahcsd.org/

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