東華三院「流浮．東寓」過渡屋動土　提供1233個單位設小露台升降機

東華三院過渡屋「流浮．東寓」動土 提供1233個單位設小露台

東華三院位於元朗流浮山深灣路的「流浮．東寓」過渡房屋，今日舉行動土典禮，預計於今年底至明年初竣工。項目將提供1,233個單位，增設小露台及升降機。 項目將興建共 1,233個單位，包括1,123個1至2人單位、108個3至4人單位及2個無障礙單位，除無障礙單位外均設有小露台。「流浮·東寓」鄰近海鮮街，背靠后海灣，環境清幽。住戶步行2分鐘即可乘搭港鐵接駁巴士，連接天水圍及元朗港鐵站，或乘坐綠色專線小巴來往元朗市中心。東華三院會提供流動醫療服務、社工團隊支援、教育培訓、就業支援等。區內亦將設置有機農莊、讀書角、球場及多用途活動室等休閒設施。

料2800名市民受惠 繼「南昌220」、馬鞍山落禾沙「樂和．東寓」和啟德沐安街「啟德．東寓」之後，「流浮．東寓」為第4個由東華三院營運的過渡房屋項目。東華三院主席韋浩文表示，「流浮．東寓」是東華三院同時統籌、興建和營運的過渡房屋項目，預計為近2,800名市民構建方便、舒適和開揚的居住空間。新世界發展執行董事馬紹祥指，集團一直不遺餘力，積極支持政府施政，關注基層市民住屋問題，至今共借出4幅用地，可興建近3,000個單位，受惠人數逾1萬人。他相信過渡房屋項目，不單止是暫時居所，更是一個讓住戶裝備自己，向上流動的機會。