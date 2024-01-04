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2024-01-04 18:28:19

東華三院「流浮．東寓」過渡屋動土　提供1233個單位設小露台升降機

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東華三院過渡屋「流浮．東寓」動土　提供1233個單位設小露台

東華三院過渡屋「流浮．東寓」動土　提供1233個單位設小露台

東華三院位於元朗流浮山深灣路的「流浮．東寓」過渡房屋，今日舉行動土典禮，預計於今年底至明年初竣工。項目將提供1,233個單位，增設小露台及升降機。

項目將興建共 1,233個單位，包括1,123個1至2人單位、108個3至4人單位及2個無障礙單位，除無障礙單位外均設有小露台。「流浮·東寓」鄰近海鮮街，背靠后海灣，環境清幽。住戶步行2分鐘即可乘搭港鐵接駁巴士，連接天水圍及元朗港鐵站，或乘坐綠色專線小巴來往元朗市中心。東華三院會提供流動醫療服務、社工團隊支援、教育培訓、就業支援等。區內亦將設置有機農莊、讀書角、球場及多用途活動室等休閒設施。

料2800名市民受惠

繼「南昌220」、馬鞍山落禾沙「樂和．東寓」和啟德沐安街「啟德．東寓」之後，「流浮．東寓」為第4個由東華三院營運的過渡房屋項目。東華三院主席韋浩文表示，「流浮．東寓」是東華三院同時統籌、興建和營運的過渡房屋項目，預計為近2,800名市民構建方便、舒適和開揚的居住空間。新世界發展執行董事馬紹祥指，集團一直不遺餘力，積極支持政府施政，關注基層市民住屋問題，至今共借出4幅用地，可興建近3,000個單位，受惠人數逾1萬人。他相信過渡房屋項目，不單止是暫時居所，更是一個讓住戶裝備自己，向上流動的機會。

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中國土木工程集團港澳分公司董事總經理郁蔥表示，流浮山地點優美，過渡房屋項目不僅回應市民的住房需求，而且提高過渡房屋的居住體驗。「流浮．東寓」將採用組裝合成方式建設，保證建築的效率和質素，並彰顯對環保和可持續發展的承諾。

東華三院過渡屋「流浮．東寓」動土　提供1233個單位設小露台 東華三院過渡屋「流浮．東寓」動土　提供1233個單位設小露台
達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖）
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