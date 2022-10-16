東華學院為類鼻疽康復者提供免費中醫服務

本港近三個月接獲15宗類鼻疽個案，大部分患者居於深水埗一帶，而全年至今亦已較去年全年多七成。開辦多個醫療課程的東華學院宣佈將為類鼻疽的康復人士免費提供5至10次中醫調理服務、為深水埗區有需要的團體及人士提供疾病防護講座，並為有需要的大廈提供環境樣本檢測。

東華學院護理學院副院長林清表示，學院的中西醫護及復康中心將為類鼻疽的康復人士免費提供中醫調理服務，預料5至10次後病者身體便可恢復如前。他又指，學院樂意為深水埗區有需要的非政府組織及人士提供疾病防護及心理健康講座，歡迎有興趣的組織主動聯絡他們。

林清重申，類鼻疽主要透過接觸受病菌污染的土壤或水源感染人，颱風或暴雨後土壤和泥水中的病毒有機會曝露，令病菌更易散播，但人傳人的風險很低。而病毒潛伏期由最短兩日至最長高達逾20年，令追蹤變得困難，但發病高峰期通常為潛伏期第9日。他提醒，有傷口人士或長期病患者避免接觸土壤或污水。

天文台預測香港未來一周天氣均有驟雨。學院署理副校長(學術)邱貴生教授則指建築地盤中有不少泥土，建議建築工人在颱風、下雨後應加強防護裝備，如穿戴手套、水靴等。

學院醫療及健康科學學院教授、醫療化驗科學課程主任李世杰指，學院可以使用「分子分析」檢測環境樣本的DNA，約在兩小時便可有結果預計，學院每日可處理20至40個樣本。如深水埗區大廈有需要，學院可協助化驗土壤，但認為效益不大。