東華義莊導賞團｜參觀者擅拍棺木骨殖相片發布　曾帶團殯葬禮儀師：事態好嚴重

東華三院檔案及歷史文化辦公室今(23日)在社交平台表示，在本月6日舉辦東華義莊公眾導賞團，有參加者在未授權下，拍攝及發布義莊內任何棺木及骨殖的相片或影片，促請有關人士立刻刪除任何媒體上所有棺木的相片。
辦公室促立刻刪除相片
該辦公室指，在本月6日公眾導賞團中，有40位公眾人士經網上成功報名參加，當日並非拍攝活動，辦公室亦沒有安排/授權任何參觀人士拍攝及發布義莊內任何棺木及骨殖的相片或影片，而且在導賞團期間，職員已提醒絕對不能拍攝棺木及骨殖。
然而，辦公室發現有參觀人士發布未經拍攝許可的相片，對此深表遺憾及失望。辦公室強調，東華義莊是先人暫時停留之所，在尊重亡者及家屬和遵守參觀規定的前提下，促請有關人士立刻刪除任何媒體上所有棺木的相片。
殯葬禮儀師：事態好嚴重
曾帶過東華義莊導賞團的殯葬禮儀師鍾家樂向《am730》表示，導賞團開始前會與參加者講明不可以對棺木和骨殖拍照，參加者均清楚聽見及明白有關拍攝的規則，且東華義莊內亦有清楚的標示列明不准拍攝，故參加者拍攝已屬違規，而發布涉及棺木照片更是非常不正確和不尊重，「(東華三院檔案及歷史文化辦公室)要發聲明，事態好嚴重」。
他又指，東華義莊導賞團不會隨便舉辦，若因有人不守規矩導致主辦方不再續辦，將令公眾失去學習歷史的機會，呼籲參觀人士自重。他又指，每次帶導賞團都會清楚向參加者說明有甚麼地方不能拍照，「建築外觀可以影，棺木、骨殖、骨灰盛戴器、灰位上面嘅相片就唔可以影」。
至於如何阻止同類事件，例如可否阻止參觀者攜帶拍攝器材入內，鍾家樂表示，若發現有人拍照，會第一時間阻止，但現時一般人以電話已可以拍照；參加者應自重，並尊重整個參觀活動。