熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 神舟十八號 朗賢峯 母親節2024 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-04-24 20:29:00

東鐵綫上水站凌晨更換組件後未能完成調校　港鐵：收車後修復

分享：
東鐵綫上水站附近有信號系統組件發生故障，列車服務受阻。(資料圖片)

東鐵綫上水站附近有信號系統組件發生故障，列車服務受阻。(資料圖片)

【20:28更新】港鐵表示，今早凌晨非行車時間期間，港鐵工程人員曾更換東鐵綫上水站往羅湖／落馬洲方向一個道岔的組件(道岔為軌道上的信號系統設備)，由於更換組件後未能完成調校工作，道岔因此有運作不暢順的情況。為保持車務運作暢順，東鐵綫列車班次需要在早上及黃昏繁忙時間作出調整。工程人員會在今晚收車後，調校該組件以完成修復。

【17:02更新】

東鐵綫列車服務今早受阻，港鐵表示，工程人員經審視後，需要更多時間在今晚收車後調校該上水站往羅湖/落馬洲方向之間的信號系統組件，以完成修復，故東鐵綫會於黃昏繁忙時間，即五點半開始稍為調整至以下班次：

  • 來往金鐘至大埔墟站4分鐘一班車
  • 來往金鐘至羅湖站4 – 8分鐘一班車
  • 來往金鐘至落馬洲站15分鐘一班車

此外，港鐵又表示，因今天是跑馬日，東鐵綫部分班次會途徑馬場站。請乘客為行程預留充裕時間。

【10:35更新】東鐵綫上水站今早(24日)附近有信號系統故障，港鐵現表示，現時為非繁忙時間，東鐵綫列車服務恢復至非繁忙時間的正常班次，工程人員會一直在現場跟進，港鐵會密切監察情況，如有資訊更新，會作出公佈。

【07:52更新】港鐵於早上7時19分表示，東鐵綫上水站往羅湖/落馬洲方向之間，有一個信號系統組件發生故障，為保持車務運作暢暢，列車服務需要調整。金鐘來回大埔墟4分鐘一班車，金鐘來回羅湖6分鐘一班車，金鐘來回落馬洲12分鐘一班車。呼籲請乘客為行程預留充裕時間。港鐵工程人員正在現場處理。

Ad Block
乍暖還寒雨多潮濕｜3個習慣對抗脾胃虛弱防濕邪致病（am730製圖） 乍暖還寒雨多潮濕｜常做運動（am730製圖） 乍暖還寒雨多潮濕｜多飲水（am730製圖） 乍暖還寒雨多潮濕｜避免久坐（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受