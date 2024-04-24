東鐵綫上水站凌晨更換組件後未能完成調校　港鐵：收車後修復

【20:28更新】港鐵表示，今早凌晨非行車時間期間，港鐵工程人員曾更換東鐵綫上水站往羅湖／落馬洲方向一個道岔的組件(道岔為軌道上的信號系統設備)，由於更換組件後未能完成調校工作，道岔因此有運作不暢順的情況。為保持車務運作暢順，東鐵綫列車班次需要在早上及黃昏繁忙時間作出調整。工程人員會在今晚收車後，調校該組件以完成修復。

【17:02更新】

東鐵綫列車服務今早受阻，港鐵表示，工程人員經審視後，需要更多時間在今晚收車後調校該上水站往羅湖/落馬洲方向之間的信號系統組件，以完成修復，故東鐵綫會於黃昏繁忙時間，即五點半開始稍為調整至以下班次：