東鐵綫白石角站落成需時11年　林世雄：曾計劃周末提早收車遲開車

政府在去年《施政報告》提出在東鐵綫新增白石角站，目標2033年或之前啟用，前後共11年。運輸及物流局局長林世雄指，在現有鐵路綫上加設車站的工程具挑戰性，當局曾構思東鐵綫周六或日提早收車或延遲開頭班車，強調政府會繼續想辦法盡速加快規劃、設計和建造，以讓車站盡早落成。

加建車站工程需減少影響民居

林世雄今日(1日)在立法會會議回應民建聯陳克勤提出的口頭質詢時表示，工程必須在不影響東鐵綫現有安全運作的情況下進行，部分工程因而只能在東鐵綫晚上收車後的非行車時段進行，加上要考慮沿線各區的恆常鐵路維修、其他同時進行的工程項目，所以每晚只有約兩小時可施工，而夜間工程亦要減少對附近現有民居的影響。