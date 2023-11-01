東鐵綫白石角站落成需時11年　林世雄：曾計劃周末提早收車遲開車

政府在去年《施政報告》提出在東鐵綫新增白石角站，目標2033年或之前啟用，前後共11年。運輸及物流局局長林世雄指，在現有鐵路綫上加設車站的工程具挑戰性，當局曾構思東鐵綫周六或日提早收車或延遲開頭班車，強調政府會繼續想辦法盡速加快規劃、設計和建造，以讓車站盡早落成。
加建車站工程需減少影響民居
林世雄今日(1日)在立法會會議回應民建聯陳克勤提出的口頭質詢時表示，工程必須在不影響東鐵綫現有安全運作的情況下進行，部分工程因而只能在東鐵綫晚上收車後的非行車時段進行，加上要考慮沿線各區的恆常鐵路維修、其他同時進行的工程項目，所以每晚只有約兩小時可施工，而夜間工程亦要減少對附近現有民居的影響。
陳克勤質疑建北環綫支綫、白石角站同需11年
陳克勤強調，白石角站除服務周邊約3.6萬名居民和工作的市民之外，還有連接香港科學園和北部都會區新田科技城的角色。他指出，政府擬建的北環綫支線4個車站需時11年建造，而興建白石角站亦同樣要11年，「起一條綫4個站要11年，起一個站又係11年」，質疑政府如何說服市民正採用「基建先行」的規劃方式，或港鐵不是在「嘆慢板」。
林世雄解釋，北環綫是《鐵路發展策略2014》提出的項目，「開始規劃嘅時間係早過白石角站好多」，並重申在現有鐵路加站與興建延綫，於規劃、施工的方面的考慮大相逕庭。
尚海龍倡如馬場站拆分支
選委界尚海龍不滿興建一個車站需要橫跨三屆政府，建議東鐵綫仿傚火炭站和馬場站的做法，在大學站至大埔墟站之間興建另一條走線，途經並在科學園與白石角住宅群中間增設車站，「咁係咪更加理想呢？」林世雄指，一條鐵路要興建分支並不容易，加上涉及不少土地，認為要興建分支便要在香港中文大學、白石角新樓盤一帶再收地，因此建議基本上並不可行。