東鐵綫過海段｜會展站享轉乘優惠要睇時間　或要行400米轉巴士

從會展站出站欲轉乘722和788等線往東區的乘客，可沿行人天橋往兩巴建議的灣仔碼頭分站(圖右巴士位置)轉車，惟要留意有關路線非全日途經灣仔碼頭。

東鐵綫過海段通車後，今日(16日)迎來首個上班日，東鐵綫乘客可直接搭到會展站或金鐘站，毋須再在紅磡海底隧道轉乘隧道巴士。新巴城巴早前宣布，使用八達通繳付正價的乘客，在會展站出閘後轉乘1M、25A、722、780和788線，可享兩元八達通轉乘優惠，反之亦然。其中，兩巴建議乘客在灣仔碼頭外轉乘722和788線，但該等路線並非全日途經灣仔碼頭，乘客要留意以免撲空！

根據新巴城巴發出的乘客通告，建議乘客於鄰近會展站A出口外的灣仔碼頭分站，轉乘722、780和788線往東區，但當中兩條路線並非全日停靠有關分站，惟通告未有詳細交代相關安排，僅着乘客參閱網頁及手提電話應用程式。

兩線指定時段不經會展站對面

翻查新巴城巴網站，在周一至周六早上9時或之前，722線及788線往耀東邨和小西灣方向，在停靠告士打道入境事務大樓分站後，將繼續沿告士打道前往東區，不入灣仔碼頭一帶。換言之，在有關時段內欲享用優惠的乘客，要花近5分鐘步行逾400米至告士打道入境事務大樓分站乘車。

東鐵綫過海段巴士轉乘優惠適用路線

1M：會展站往返灣仔道、跑馬地、黃泥涌峽

25A：會展站往返銅鑼灣、勵德邨、寶馬山

722：耀東邨及鰂魚涌往返灣仔、金鐘、中上環

780：柴灣往返灣仔、金鐘、中上環

788：小西灣往返灣仔、中上環

放大即睇優惠詳情、新路線走線