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2022-05-16 09:15:00

東鐵綫過海段｜會展站享轉乘優惠要睇時間　或要行400米轉巴士

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從會展站出站欲轉乘722和788等線往東區的乘客，可沿行人天橋往兩巴建議的灣仔碼頭分站(圖右巴士位置)轉車，惟要留意有關路線非全日途經灣仔碼頭。

從會展站出站欲轉乘722和788等線往東區的乘客，可沿行人天橋往兩巴建議的灣仔碼頭分站(圖右巴士位置)轉車，惟要留意有關路線非全日途經灣仔碼頭。

東鐵綫過海段通車後，今日(16日)迎來首個上班日，東鐵綫乘客可直接搭到會展站或金鐘站，毋須再在紅磡海底隧道轉乘隧道巴士。新巴城巴早前宣布，使用八達通繳付正價的乘客，在會展站出閘後轉乘1M、25A、722、780和788線，可享兩元八達通轉乘優惠，反之亦然。其中，兩巴建議乘客在灣仔碼頭外轉乘722和788線，但該等路線並非全日途經灣仔碼頭，乘客要留意以免撲空！

根據新巴城巴發出的乘客通告，建議乘客於鄰近會展站A出口外的灣仔碼頭分站，轉乘722、780和788線往東區，但當中兩條路線並非全日停靠有關分站，惟通告未有詳細交代相關安排，僅着乘客參閱網頁及手提電話應用程式。

兩線指定時段不經會展站對面

翻查新巴城巴網站，在周一至周六早上9時或之前，722線及788線往耀東邨和小西灣方向，在停靠告士打道入境事務大樓分站後，將繼續沿告士打道前往東區，不入灣仔碼頭一帶。換言之，在有關時段內欲享用優惠的乘客，要花近5分鐘步行逾400米至告士打道入境事務大樓分站乘車。

東鐵綫過海段巴士轉乘優惠適用路線

  • 1M：會展站往返灣仔道、跑馬地、黃泥涌峽
  • 25A：會展站往返銅鑼灣、勵德邨、寶馬山
  • 722：耀東邨及鰂魚涌往返灣仔、金鐘、中上環
  • 780：柴灣往返灣仔、金鐘、中上環
  • 788：小西灣往返灣仔、中上環

放大即睇優惠詳情、新路線走線

新巴城巴就會展站轉乘優惠發出的乘客通告。(通告截圖) 新巴新路線1M詳細資訊。(通告截圖) 新巴新路線1M詳細車站位置。(通告截圖) 新巴城巴指定路線與港鐵提供轉乘優惠。(新巴城巴提供)

多條巴士線已進駐會展站巴士總站

會展站公共運輸交匯處位於舊灣仔碼頭巴士總站原址。(資料圖片／蘇文傑攝) 會展站公共運輸交匯處位於舊灣仔碼頭巴士總站原址。(資料圖片／蘇文傑攝) 會展站公共運輸交匯處位於舊灣仔碼頭巴士總站原址。(資料圖片／蘇文傑攝) 會展站公共運輸交匯處位於舊灣仔碼頭巴士總站原址。(資料圖片／蘇文傑攝) 會展站公共運輸交匯處位於舊灣仔碼頭巴士總站原址。(資料圖片／夏家朗攝) 會展站公共運輸交匯處位於舊灣仔碼頭巴士總站原址。(資料圖片／夏家朗攝) 會展站公共運輸交匯處位於舊灣仔碼頭巴士總站原址。(資料圖片／夏家朗攝)

有關優惠亦只適用於使用成人八達通的乘客，註有學生或殘疾人士身份的成人八達通、樂悠咭持有人，轉乘有關巴士路線時並不能減兩元。

此外，在東鐵綫過海段通車後，周一至五早上在海底隧道收費廣場開往灣仔、金鐘和中上環的301線已於上周五(13日)開出最後一班車，巴士公司建議乘客今起改乘104線。

過海隧巴301線現已停辦。(資料圖片／蘇文傑攝) 過海隧巴301線現已停辦。(資料圖片／蘇文傑攝)
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