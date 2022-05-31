東鐵綫過海段｜港鐵今午派10萬張免費飛　系統一度繁忙迅速換罄 (更新)

【更新15:30】港鐵為慶祝東鐵綫過海段早前通車，今午2時透過「MTR Mobile」手機應用程式，以先到先得方式，派發10萬張免費本地單程車票。本報記者在下午2時登入相關程式，發現系統顯示正在繁忙，要求用戶重新嘗試，其後本報記者再次登入程式，顯示有關優惠已經換罄。

【13:00】為慶祝東鐵綫過海段通車，港鐵早前預告今日下午2時將透過「MTR Mobile」手機應用程式，派發10萬張免費本地單程車票，名額先到先得。本報特此整合了搶飛攻略，讓讀者們一文睇清5個取飛步驟，以及使用限制懶人包。

一文睇清5個 領取步驟 ：