東鐵綫過海段｜港鐵今午派10萬張免費飛　系統一度繁忙迅速換罄 (更新)

【更新15:30】港鐵為慶祝東鐵綫過海段早前通車，今午2時透過「MTR Mobile」手機應用程式，以先到先得方式，派發10萬張免費本地單程車票。本報記者在下午2時登入相關程式，發現系統顯示正在繁忙，要求用戶重新嘗試，其後本報記者再次登入程式，顯示有關優惠已經換罄。
【13:00】為慶祝東鐵綫過海段通車，港鐵早前預告今日下午2時將透過「MTR Mobile」手機應用程式，派發10萬張免費本地單程車票，名額先到先得。本報特此整合了搶飛攻略，讓讀者們一文睇清5個取飛步驟，以及使用限制懶人包。
一文睇清5個領取步驟：
- 登入MTR Mobile後，點選「我的獎賞」 抑或按主頁下方的浮動圖示
- 於「禮遇」頁面中點選相關優惠(紅圈所示)
- 點選「立即領取」
- 成功換領免費車程後，可點選「前往我的獎賞」「檢視優惠」
- 免費車程將會於6月1日至2日期間放到「我的獎賞」->「禮品」->「有效」頁面
優惠只限登記用戶 機鐵線等不適用
港鐵提醒，有關優惠只限於MTR Mobile登記用戶，並須於今日下午2時至11時59分經MTR Mobile 成功登入賬戶並確保其賬戶為有效，同時免費車程適用於乘搭一程港鐵本地單程車程，但機場快線、輕鐵、東鐵線頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士並不適用。
此外，成功領取免費車程的用戶，須於明年1月2日或之前帶同已登入的MTR Mobile登記賬戶及有效八達通，到指定港鐵站經數碼服務站領取。