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2022-05-14 12:17:12

東鐵綫過海段｜率先乘車體驗　林鄭：具策略發展作用連接維港及「北都」

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港鐵東鐵綫過海段將於明日通車，特首林鄭月娥等今日率先乘車體驗過海段。 特首林鄭月娥等主持東鐵綫過海段通車儀式。

港鐵東鐵綫過海段將於明日通車，成為本港第四條過海鐵路，以來往港九新界。港鐵公司今日為東鐵綫過海段舉行通車儀式，特首林鄭月娥、運輸及屋房局長陳帆、財經事務及庫務局長許正局、立法會主席梁君彥等在港鐵管理層陪同下，率先體驗過海段。特首林鄭月娥致辭時指，東鐵綫過海段具策略性發展作用，長遠而言，會將國際金融中心為標誌的維港都會區，以及建議興建國際創科中心的北部都會區緊密連接起來，達到本港南北都會區並駕齊驅，互相輝映的宏願，促進港深兩地進一步融合發展。

林鄭月娥續指，就東鐵綫過海段通車，港深兩地政府早前已成立推動港深跨界軌道基礎設施建設的專班，正探討不同方案延伸東鐵線至深圳羅湖，優化羅湖管制站及相關交通接駁的安排等，以期共同構建軌道上的大灣區。她又說，東鐵綫過海段通車後，拉近了新界東北居民與灣仔、金鐘和會展的商貿和距離，市民將來出行更方便，亦標誌著香港歷史最悠久的東鐵綫，見證一個世紀的蛻變。

林鄭月娥指，東鐵綫過海段具策略性發展作用，連接維港都會區及北部都會區。 港鐵主席歐陽伯權盼東鐵綫過海段通車，能為香港經濟帶來新發展。 金澤培指，相信東鐵綫過海段能應付上班日的客運需求。

歐陽伯權：盼為經濟帶來新發展

港鐵主席歐陽伯權致辭時指，東鐵綫過海段見證了港鐵發展新里程，市民毋須轉線即可來往港九商貿等地帶，為市民帶來更直接的乘車體驗，當中金鐘站將成為港鐵唯一一個四綫轉乘的「超級轉車站」，期望隨著東鐵綫過海段通車帶來的方便，能為當區及香港經濟帶來新發展。

金澤培：有信心能應付上班日需求

港鐵行政總裁金澤培表示，明日通車的東鐵綫過海段連接港島核心商業區，相信能帶動商貿及會議發展活動，新訊號系統和新車隊亦為本港長遠鐵路發展打好基礎，相信東鐵綫過海段能應付上班日的客運需求，港鐵會密切觀察市民的出行模式，適當調動安排。他指，金鐘站規模已經擴大一倍，相信能應付轉綫人流，又說東鐵全面轉用9卡車後，下一步會為東鐵綫所有站分階段安裝月台幕門，不過要先確定車門最好的停車位置，沒回應何時裝幕門。

特首林鄭月娥等今日率先乘車體驗東鐵綫過海段。 特首林鄭月娥等官員今日率先體驗東鐵綫過海段。 特首林鄭月娥等官員今日率先體驗東鐵綫過海段。 特首林鄭月娥等官員今日率先體驗東鐵綫過海段。
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