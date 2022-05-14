東鐵綫過海段｜率先乘車體驗　林鄭：具策略發展作用連接維港及「北都」

港鐵東鐵綫過海段將於明日通車，成為本港第四條過海鐵路，以來往港九新界。港鐵公司今日為東鐵綫過海段舉行通車儀式，特首林鄭月娥、運輸及屋房局長陳帆、財經事務及庫務局長許正局、立法會主席梁君彥等在港鐵管理層陪同下，率先體驗過海段。特首林鄭月娥致辭時指，東鐵綫過海段具策略性發展作用，長遠而言，會將國際金融中心為標誌的維港都會區，以及建議興建國際創科中心的北部都會區緊密連接起來，達到本港南北都會區並駕齊驅，互相輝映的宏願，促進港深兩地進一步融合發展。

林鄭月娥續指，就東鐵綫過海段通車，港深兩地政府早前已成立推動港深跨界軌道基礎設施建設的專班，正探討不同方案延伸東鐵線至深圳羅湖，優化羅湖管制站及相關交通接駁的安排等，以期共同構建軌道上的大灣區。她又說，東鐵綫過海段通車後，拉近了新界東北居民與灣仔、金鐘和會展的商貿和距離，市民將來出行更方便，亦標誌著香港歷史最悠久的東鐵綫，見證一個世紀的蛻變。