東鐵綫過海段｜紅磡過海很興奮 逾百鐵路迷通宵等首班車

東鐵綫過海段通車，逾百名鐵路迷在會展站等候入站，排頭位的梁先生表示「小學開似等呢條綫，好興奮，瞓都唔使瞓」，指錯過今次機會，要等到2027年才有類似典禮，稱「今日我唔黎真係對唔住自己」，昨晚10點已到達會展站等候。首日「特別班」約與今晨5時25分從會展站開出，港鐵高層與鐵路迷一起為此倒數。港鐵表示，截至早上11時，全新車站會展站共有超過 8,700 名乘客人次出入，紅磡站有 13,300 人次，而金鐘站則有 18,800人次出入。

港鐵行政總裁金澤培等多名高層與市民一起乘坐首班車。首班車約於5時30分抵達紅磡站，不少乘客隨即於月台拍照。

羅先生與鐵路迷獻唱：為港人帶來歡樂榮幸

上次屯馬綫開通時，唱出改詞為「屯馬開通真的行興奮」的綠袖子成熱話的羅先生，隨為東鐵過海段拍攝了宣傳MV，今晨亦有見證首班通，並與一班鐵路迷一起唱出「紅磡接通真的很興奮，為搭首班車我唔願瞓」的新詞，他稱能港人帶來歡樂是很榮幸的事。」亦有市民穿着恐龍服、或其他特別飾乘坐列車紀念。

東鐵過海段通車後一程過海，全程16個站，紅磡來往會展站僅需5分鐘，上水來往金鐘約40分鐘，較透過轉乘其他綫路過海快約15分鐘。