東鐵綫過海 運輸署或調5隧巴服務 烏蠅頭12卡列車 明午1時尾班車

東鐵綫過海段將於本月15日通車，紅隧巴士服務首當其衝。運輸署預計，無論是乘鐵路到紅磡站或搭隧巴的乘客均會轉搭東鐵綫過海，署方向九龍城區議會提交的文件指，早上繁忙時段服務的301號線將在東鐵綫過海段通車首日起取消；通車約一個月內分階段取消繁忙時間於收費廣場巴士站開往港島的特別班次服務，並列出5條過海路線，指有關路線現時時班次較為頻密，未來或有空間調整服務，當中包括101(觀塘-堅尼地城)、104(白田-堅尼地城)、109(何文田-中環港澳碼頭)、111/111P(坪石/彩福-中環港澳碼頭)、171/171A/171P(海怡半島/利東邨-荔枝角)號綫。

文件又指，會展站將有7條巴士線供乘客接駁往來東區和南區一帶，近灣仔碼頭的分站亦有4條行走東區走廊的巴士路線；新增的新巴1M線則由會展站開出，以循環線形式往返黃泥涌峽。

另外，東鐵綫過海段將於本月15日通車，周六(7日)起該綫列車亦改用9卡車，鐵路迷俗稱「烏蠅頭」的英製12卡中期翻新列車(MLR列車)將於周五(6日)退役。港鐵在其Facebook專頁宣布，周五當日將安排最後一列12卡車，下午1時在紅磡站1號月台開往沙田站，於沙田站1號月台短暫停留，讓市民拍照，同時呼籲市民無論搭車或打卡，要注意安全，避免影響其他人及阻礙列車服務。港鐵屆時會在現場直播整個過程。