東鐵設藝術列車 藝術家夥沿綫學生設計 介紹社區

「東鐵綫．Fun紛藝術」列車今啟航，港鐵與香港青年藝術協會合作，與2名本地藝術家鄭健業及黃鼎豐攜手創作「東鐵綫．Fun紛藝術」列車，用大型藝術作品展現東鐵綫沿綫文化特色。整個裝術作品的總面積超過900平方米，超過2個標準籃球場。列車將行駛至今年年底。

列車外貌由黃鼎豐以東鐵綫各車站中文名稱筆劃及顏色設計，並配以奪目的「East Rail Line東鐵綫」大型中英文鐵路綫名稱。車廂設計方面，則由鄭健業透過插畫及就讀東鐵綫沿綫中小學學生所設計的熱氣球圖案，呈現了東鐵綫16個車站所屬社區的地標及獨特景緻，讓乘客在東鐵綫的旅程中彷如親身到訪了港九新界沿綫各個社區，發掘區內獨特文化及生活特色。

2020東奧女子場地單車爭先賽鋼牌得主李慧詩亦參與是次藝術創作，設計了一款熱氣球圖案，靈感啟發自東奥獎牌上的勝利女神，於火炭站主題車廂展出。

一邊欣賞作品 一邊發掘社區

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿及歌手張敬軒、香港青年藝術協會總監曾慧敏以及2位藝術家今天於港鐵馬場站一同慶祝「東鐵綫．Fun紛藝術」列車啟航，列車今日亦於港鐵大埔墟站展出，讓公眾欣賞及打卡。蔡少綿表示，東鐵綫全長46公里，共16個車站，沿綫社區各具特色，擁有自然風光、迷人景緻及繁忙都市不同面貌。現時東鐵綫可直達港島，令香港市民出行更方便，今次與本地藝術家沿綫學生合作，把社區獨特風貌帶進列車，使全程約50分鐘東鐵綫旅程中，乘客可一邊欣賞大型藝術作品，一邊發掘及遊歷社區，令旅程更添玩味。曾慧敏表示，很高與再與港鐵合作，與本地藝術家共同推廣藝術，又與學生一同參與創作，「東鐵綫．Fun紛藝術」列車為廣大市民提供流動平台，以嶄新視角欣賞藝術並探索本地文化，學生的參與，如同以藝術創作為乘客導賞各區，分享他們對社區的熱愛。