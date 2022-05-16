東鐵過海乘客打卡盡興 今迎返工人潮受考驗

東鐵綫過海段通車，昨首日接載乘客，逾2,000名市民從會展站乘特別班過海，亦有人專程參觀新站，繼續興奮打卡。不過，東鐵綫12卡車廂縮至9卡，加上預料不少新界東市民轉試「一程地鐵過海上班」，今日首個工作天迎來考驗。港鐵稱，東鐵可加密班次至每2.7分鐘一班，又會密切監測車務，有需要派出「子彈車」，並籲乘客預留時間。由沙田過海居民恐難上車，會先觀望，亦有立法會議員憂慮鐵路本身載客已接近飽和，加上部分巴士線削班，會令部分車站「塞人」。

東鐵過海段昨首日通車接載乘客，港鐵公布截至晚上8時，全新車站會展站共有超過51,900名乘客人次出入，紅磡站有49,900人次，而金鐘站則有77,800人次出入。民建聯交通事務發言人、立法會議員陳恒鑌(新界西南)表示，新綫段昨運作暢順，惟明言今日上班日才「見真章」，最關注東鐵綫的3個轉乘站——大圍、九龍塘、紅磡的人流情況，並提到當中大圍站東鐵綫月台尚未安裝幕門，擔心人流過多易生危險。立法會議員李世榮(新界東南)亦指，東鐵綫過海段通車，更方便新界居民前往港島，而目前已有逾廿萬馬鞍山居民使用屯馬綫，隨過海段通車過海巴士班次削減，日後將有更多馬鞍山居民在大圍站轉車，有機會令大圍站更加逼爆。另一立法會議員劉國勳(新界北)則提到，東鐵綫通車後可由羅湖直達香港島，料通關後的乘客量將大增，促港鐵做好準備。

東鐵沿綫轉車站恐逼爆

居於土瓜灣、中環上班的余先生表示，擔心太多人逼爆，且參考過港鐵手機應用程式，推算新路綫時間僅快1分鐘，所以暫不考慮用新綫。另居於沙田需過海上班的李先生，以往會坐巴士到鑽石山轉乘港鐵觀塘綫及荃灣綫過海，他指東鐵綫縮減至9卡車後已很擠逼，上水至大埔站有十分多乘客，料過海段通車後情況更差，在沙田站上車更困難，對轉乘東鐵過海持觀望。

港鐵車務總監李家潤昨稱，整體車站及列車運作十分暢順，約2小時內數千乘客踴躍試坐新鐵路。對今日即迎來首個上班日，李家潤提到，開通初期，會預留足夠人手，於新車站及月台確保車站運作暢順，例如會在會展、紅磡及金鐘站額外加派超過400名職員，協助乘客熟悉及使用新車站設施、轉綫安排等。他補充，繁忙班次可加密至每2.7分鐘一班，相信可應付人流需要，控制中心不時監察載客情況，有需要加派「子彈車」(空車)安排，亦冀乘客廣泛善用列車載客情況顯示，選擇較寬裕的車卡登車，以及「過海易」顯示屏選擇合適過海綫。

鐵路迷通宵等坐首班車

東鐵過海「咁大件事」，鐵路迷不會缺席。逾百鐵路迷通宵排隊等候乘坐首班特別班車。排頭位的梁先生表示「小學開始等呢條綫，好興奮，瞓都唔使瞓」，指錯過今次機會，要等到2027年才有類似典禮，稱「今日我唔嚟真係對唔住自己」，前晚10點已到達會展站外等候。又有鐵路迷再創新歌「東鐵過海很興奮，沙田過海好興奮，會展過海好呀、好呀好興奮」。港鐵高層與鐵路迷一起為此倒數，月台開放後，鐵路迷「衝刺」式湧向月台，首日「特別班」約於昨晨5時25分從會展站開出。

港鐵行政總裁金澤培等多名高層與市民一起乘坐首班車。上次屯馬綫開通時，一曲「屯馬開通真的很興奮」成城中熱話的羅先生亦一同乘行。他今次除為東鐵過海段拍攝了宣傳MV，又與一班鐵路迷合唱「紅磡接通真的很興奮，為搭首班車我唔願瞓」的新詞，他稱「為港人帶來歡樂是很榮幸的事。」另有市民穿著恐龍服、古裝等乘坐列車紀念。首班車約於5時30分抵達紅磡站，不少乘客隨即於月台拍照。

新建的會展站昨亦吸引不少市民參觀，住九龍的白先生待孩子於火炭學習後，一家專誠坐東鐵直達會展站。白太稱，新站感覺好新淨、好大，又有藝術品等參觀，坐車過來時跟小朋友講述火車歷史；白太日後亦會考慮乘東鐵到會展站去香港書展。白先生亦指，自細於土瓜灣及紅磡長大，直言「等咗幾廿年」，形容是遲來的屯馬綫和沙中綫，因他婚後已搬離該區，笑言「幾鍾意住土瓜灣」，惟樓價已反映新綫通車，需從長計議。隨家人到新站參觀、姓丘的小朋友表示，東鐵過海，令他有神奇、科幻的感覺，他又參觀了站內展出的「戰時炸彈」，感相當特別。

東鐵過海段通車後一程過海，紅磡來往會展站僅需5分鐘，上水來往金鐘約40分鐘。新建的會展站其實未有出口直接連接會展，乘客要行經連接附近商廈的天橋到會展。為慶祝東鐵歷史性過海，港鐵將送出10萬張單程車票，市民本月31日下午2時起，可登入港鐵手機程式領取，先到先得。