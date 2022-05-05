東鐵過海段｜九鐵料10年可收10.36億元額外經營費

東鐵過海段將於5月15日通車，該條造價約915億元的鐵路，由政府斥資興建，港鐵受託負責興建及營運。港府日前呈交的立法會的文件指出，隨沙中綫工程完成，為東鐵綫百年歷史注入新動力，東鐵綫將有16個車站。而估計東鐵綫過海段通車後，整項沙中綫項目有利潤，收入應足以應付營運成本。

現時港鐵東鐵綫及屯馬綫，都是以「服務經營權」模式營運，即政府經由九鐵授予港鐵公司服務經營權，以營運兩條鐵路並簽訂協議。根據沙中綫的《服務經營權補充協議》，服務經營權有效期為10年。文件估計，九鐵在10年的服務經營權有效期內， 可從港鐵獲得合共約10.36億元的額外經營費，即每年收回約一億元。

屯馬綫啟用初期 九鐵一度倒貼2.9億元

不過，沙中綫紅磡站工程問題，曾引起社會關注。港鐵當時同意先支付紅磡站補救工程的20億元。港鐵表示，日後會就紅磡站相關事件的實際費用攤分安排，按相關合約跟進處理。

另外，在屯馬綫一期及屯馬綫全線通車時，港府提交立法會文件曾顯示，通車初期營運收入不足以應付開支，九鐵須暫時支付一筆約2.41億元及4,900萬元的款額予港鐵。但其預計沙中綫相關項目，全線通車後一年，九鐵將可獲得1.55億元淨額經營費，並可在經營費收回有關款額。